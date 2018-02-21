أبطالنا فخرنا وعزنا

ها هم أبطال الإمارات البواسل ضمن قوات التحالف العربي يقومون بدور رئيسي في عمليات القتال من أجل الحق والعدل والشرعية، وتحرير الأراضي اليمنية من أيدي ميليشيات الحوثي الإيرانية، كما يقومون بتقديم الدعم اللوجستي والعسكري لكافة العمليات القتالية البرية والبحرية والجوية، ويفتخر ببطولاتهم شعب الإمارات وقيادته الرشيدة، وهو ما انعكس بوضوح في استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للشيخ زايد بن حمدان آل نهيان ورفاقه المصابين في ميدان الشرف والواجب، وتعبير سموهما عن اعتزازهما وفخرهما بالمواقف المشرفة لأبناء الوطن البواسل، الذين يسطرون أروع الأمثلة في التضحية والشجاعة والإقدام تلبية لنداء وطنهم.

وها هم جنود الإمارات البواسل في ميدان القتال من أجل الحق والعدل يقومون بدور رئيسي في تحرير مناطق مهمة وإستراتيجية، ويتقدمون نحو الشمال على الساحل الغربي لليمن، كخطوات مفصلية على طريق التحرير الشامل، كما حقق الجيش اليمني، بدعم من التحالف العربي وإسناد كبير من القوات المسلحة الإماراتية، انتصاراً على تنظيم القاعدة في وادي المسيني، إثر اقتحام تحصينات التنظيم الإرهابي، وتطهيرها من العناصر الإرهابية، ضمن «عملية الفيصل» العسكرية التي انطلقت أول من أمس.

هذا النشاط الميداني الذي تبرز فيه القوات الإماراتية كفاعل رئيسي ضمن قوات التحالف العربي، يأتي جنباً إلى جنب مع المساعدات والعمليات الإنسانية الأساسية من دولة الإمارات، والضرورية لإغاثة الأشقاء اليمنيين ودعمهم على تجاوز الظروف العصيبة التي يمرون بها.