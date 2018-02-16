إمارات الإعمار ضد الإرهاب

دولة الإمارات العربية المتحدة بلد زايد الخير والعطاء لا تتوانى عن مد يد العون ومساعدة كل محتاج في مشارق الأرض ومغاربها، ودعمها ومساعدتها إخوانها وأشقائها العرب يأتي على رأس أولوياتها، وهو أمر معروف عنها لدى الجميع الذين لم يروا منها سوى كل خير، وها هي دولة الإمارات تهبّ لمساعدة الشعب العراقي الشقيق في إعادة إعمار بلاده التي دمرتها الحروب والإرهاب والفتنة الطائفية والتدخلات الأجنبية والإقليمية صاحبة المصالح الخاصة وطموحات فرض النفوذ والهيمنة.

وتأتي مساهمة دولة الإمارات بنصف مليار دولار في عملية إعادة إعمار العراق إلى جانب استثمارات في مشاريع حكومية عراقية تصل إلى خمسة مليارات ونصف المليار دولار، لتؤكد التزام دولة الإمارات الثابت بالوقوف بجانب أشقائها العرب وتقديم الدعم والعون لهم للنهوض باقتصادهم واستعادة قوتهم وإعمار بلادهم، وهو ما أكدته دولة الإمارات في المؤتمر الدولي لإعادة إعمار العراق في الكويت، حيث يشهد سجل دولة الإمارات على توجّه استراتيجي يرى في استقرار وازدهار العراق مكسباً عربياً وإقليمياً، كما أكدت دولة الإمارات نهجها الثابت في مكافحة الإرهاب والتطرّف، وتصدّيها لخطاب الكراهية، باعتبار أن هذا النهج يمثل حجر أساس في السياسة الإماراتية، وإدراكاً مبكّراً لخطر الجماعات الإرهابية والتطرّف وأيديولوجياتها المخربة التدميرية في البلاد العربية وفي كل بلدان العالم.إنها الإمارات بقيادتها الحكيمة التي تحظى بثقة عالمية في التزامها التام بمبادئ القانون الدولي والمواثيق الدولية، وحرصها على حماية السلام والأمن في العالم.