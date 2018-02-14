السعادة معيار الأداء الحكومي

لم تعد كلمة السعادة مجرد تعبير عن حالة أو شعور، فقد حوّلتها الإمارات إلى منهج عمل وخطط واستراتيجيات تتولاها وزارات وحكومات، وأكدت القيادة الحكيمة في دولة الإمارات على أن السعادة مطلب حياتي للشعوب يجب أن تعمل من أجله الحكومات، وبات على حكومات الدول أن تنسق جهودها من أجل إسعاد شعوبها، ومن هنا جاءت مبادرة الإمارات العربية المتحدة بإطلاق «التحالف العالمي للسعادة» ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات، والذي يضم عدة دول هي الإمارات والبرتغال وكوستاريكا والمكسيك وكازاخستان وسلوفينيا، كصيغة جديدة للتحالفات التي تعمل من أجل خير الإنسان وسعادته، وهو ما أكده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بقوله: «إن التحالف العالمي للسعادة يعبّر عن رسالة تلتقي فيها دولة الإمارات مع تطلعات وآمال الشعوب حول العالم، التي تطمح لمستقبل أفضل.. حان الوقت لنُجمِع كحكومات على آليات عمل لتحقيق السعادة للناس والارتقاء بجودة حياتهم»، مؤكداً سموه على أن سعادة الناس هي مقياس لكفاءة الأداء الحكومي وركيزة لتقييم السياسات والبرامج، وقاسم مشترك لعمل القطاعين الحكومي والخاص.

ليس غريباً إطلاق هذا التحالف في دولة الإمارات التي تضم حكومتها أول وزارة للسعادة في العالم، وتضع قيادتها الحكيمة «إسعاد شعبها» على رأس قائمة أهدافها، وها هي تطلق مبادرتها العالمية من خلال التحالف مع الدول الأخرى، من أجل تعميم مفهوم السعادة كأساس وغاية للتنمية والعلاقات بين الأمم.