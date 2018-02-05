«خليفة سات» فخر العرب

كما أبهرت دولة الإمارات العربية المتحدة العالم بإنجازاتها الكبيرة، التي وضعتها في المراكز الأولى والمتقدمة في العديد من مجالات التطور والتنمية والبناء، ها هي الإمارات تتفوق في مجال من أكثر المجالات العلمية الصناعية دقة وحيوية وأهمية لمستقبل البشرية جمعاء، ألا وهو مجال صناعة الفضاء الذي تتميز به كبرى الدول المتقدمة في العالم، وها هي الإمارات تحقق السبق على المستوى العربي كونها أول دولة عربية تدشن قمراً صناعياً بأيدي فريق من المهندسين الإماراتيين بنسبة 100% ليسجل لدولة الإمارات السبق عربياً في الدخول في عصر التصنيع الفضائي الكامل، وها هو «خليفة سات» القمر الصناعي الإماراتي والعربي الأول من نوعه لجهة تطويره محلياً وعربياً، يؤسس قاعدة وطنية لتصنيع الأقمار الصناعية بكفاءات إماراتية.

لا شك في أن هذا الإنجاز غير المسبوق عربياً يعد إنجازاً عالمياً يضع الإمارات في مصاف الدول المتقدمة صناعياً، ويجعلها مدعاة فخر لكل عربي، وهو ما أكده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بقوله: ««خليفة سات» فخر إماراتي، وهو ليس إنجازاً إماراتياً وعربياً فحسب، إنما إنجاز عالمي بما سيوفره من معلومات ستفيد الإنسانية ككل، ويمثل إضافة علمية مهمة لمسيرتنا التنموية».

وحسب الخبراء فإن «خليفة سات» يعتبر أحد أفضل الأقمار الصناعية المتقدمة على مستوى العالم، نظراً لما يشتمل عليه من تقنيات متطورة ومحدثة تقدم خدمات ذات جودة عالية للمستخدمين.