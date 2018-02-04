الإمارات والسعودية معاً دائماً

العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية نموذج متميز في العلاقات بين الدول، وهي علاقات أخوية منذ نشأتها في عهد المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الذي أسس دعائمها القوية مع شقيقه المغفور له بإذن الله الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود.

وعلى هذه الأسس والدعائم استمرت هذه العلاقات القوية حتى الآن، وازدادت قوة ورسوخاً في ظل العلاقات الأخوية المتميزة التي تربط بين قيادتي البلدين، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

وتكللت هذه العلاقات استراتيجياً في مواجهة الإرهاب والتدخلات الأجنبية، خاصة الإيرانية، وفي التحالف العربي لإعادة الشرعية وتحرير اليمن من ميليشيات الحوثي الإيرانية، وتبلورت هذه العلاقات الاستراتيجية بشكل واضح في قرار صاحب السمو رئيس الدولة في ديسمبر الماضي بتشكيل لجنة للتعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين في المجالات العسكرية والسياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية، وغيرها من المجالات التي تقتضيها مصلحة البلدين، وإسناد رئاسة هذه اللجنة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

العلاقات الاستراتيجية بين الإمارات والسعودية تمثل ركناً أساسياً من أركان الأمن الجماعي الإقليمي والعربي بشكل عام، وتعكس وحدة المصير والأهداف المشتركة بين البلدين، والتصدّي لكل التهديدات ومحاولات زعزعة أمن واستقرار المنطقة.