أهمية وحدة الصف اليمني

انطلق التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية بعملياته في اليمن من أجل إعادة الشرعية والحق للشعب اليمني الشقيق، ومن أجل تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن وفي منطقة الخليج العربي والوطن العربي بأكمله.

وهذا أمر طبيعي وواضح للجميع، ولكن أصحاب أجندات الهيمنة والنفوذ والفرقة والتقسيم وزرع الفتنة الطائفية وتصدير الثورات والانقلابات والمؤامرات، يرفضون ذلك، ويسعون دائماً إلى شق الصف اليمني وزرع الفرقة والخلافات بين اليمنيين.

ولهذا أكد تحالف دعم الشرعية على ضرورة أن يستشعر اليمنيون بمختلف توجهاتهم وانتماءاتهم مدى المسؤولية الوطنية من أجل توجيه دفة العمل المشترك مع التحالف العربي لاستكمال تحرير كافة الأراضي اليمنية ودحر ميليشيات الحوثي الإيرانية، ووضع حد لجرائمها في حق الشعب اليمني ونهبها ثروات البلاد، وعدم إعطاء الفرصة للمتربصين لشق الصف اليمني أو إشغال اليمنيين عن معركتهم الرئيسية.

ولهذا بادرت دولة الإمارات العربية المتحدة بإعلان وتأكيد موقفها الثابت بشأن الأحداث في جنوب اليمن، ونادت بتوحيد الصف اليمني ضد قوى الشر من المتمردين الانقلابيين من ميليشيات الحوثي الإيرانية.

وأكدت دولة الإمارات موقفها الثابت بدعمها الكامل للتحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية، ورفضها أية محاولات لشق الصف اليمني، ونادت بالتفاف جميع المكونات اليمنية وتركيز الجهود سياسياً وعسكرياً حول المعركة الرئيسية، وتلافي أية أسباب تؤدي إلى الفرقة والانقسام، وتوحيد الجهود من أجل تحرير الوطن وإعادة الشرعية.