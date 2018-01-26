أمل قطر الخائب

كم حاولت قطر وكم كانت تأمل في شق الصف العربي بشكل عام، وشق صف الرباعية المقاطعة لها بشكل خاص، وكم حاولت تحييد دوله والتزلف لها ضد الدول الأخرى سعياً للهروب من الالتزامات المطلوب منها تنفيذها، وذهب إعلامها المأجور يروج كذباً لانقسامات وخلافات لا وجود لها، وجاء اجتماع وزراء خارجية الرباعية العربية المكافحة للإرهاب والمقاطعة لقطر.

والذي انعقد على هامش اجتماع وزراء خارجية دول تحالف دعم الشرعية في اليمن بالرياض، ليكشف أكاذيب النظام القطري وخيبة آماله، وليؤكد الوزراء الأربعة تضامنهم الكامل بعضهم مع بعض، وتمسكهم بالمطالب الثلاثة عشر التي تم طرحها على الجانب القطري لضمان إقامة علاقة طبيعية معه، كما أكدوا استمرار تضامنهم وتنسيق مواقفهم لحماية الأمن القومي العربي في مواجهة التهديدات والمخاطر المتزايدة، وتكاتفهم في مواجهة محاولات التدخل في شؤون الدول العربية من خارج الإقليم العربي، أو التواجد في المنطقة بشكل يهدد مصالح أي من الدول الأربع.

قطر التي تحلم بتراجع الرباعية المقاطعة عن طلباتها لا تفكر هي في التراجع عن سياساتها في دعم وتمويل الإرهاب، وتذهب لتطلق الأكاذيب والافتراءات والاتهامات الباطلة، وتضيع الوقت على أمل أن تتراجع الدول الأربع عن طلباتها، لكنه أمل خائب ولن يتحقق، لأن هذه الدول لن تقبل التعامل مع نظام ملوث بدم الإرهاب، ولا يتوانى عن ارتكاب أية أفعال تضر وتهدد أمن جيرانه ويذهب يتعاون ويتآمر مع أعداء العرب.