الإمارات والسعودية صفاً واحداً

ما ترتكبه ميليشيات الحوثي الإيرانية في اليمن من جرائم قتل ونهب وسرقة لثروات الشعب اليمني، والصواريخ الباليستية الإيرانية الصنع التي تطلقها على المدن السعودية، والتي تجاوز عددها الثلاثمائة صاروخ، كل هذا يعكس بوضوح عدم انتماء هذه الميليشيات الإجرامية لهذه الأرض وهذا الوطن ولا للمنطقة العربية بأكملها، ويعكس أيضاً حالة الارتباك الشديد والتراجع الواضح لهذه الميليشيات أمام تقدم الجيش الوطني اليمني المدعوم بقوات التحالف العربي.

دولة الإمارات التي تحارب مع المملكة العربية السعودية ضمن قوات التحالف العربي من أجل إعادة الحق والشرعية في اليمن، تؤكد دائماً على وقوفها مع المملكة صفاً واحداً ضد كل من يحاول أن يهدد أمنها أو يمس السلم والاستقرار على أراضيها، مشددةً في الوقت نفسه على الارتباط العضوي بين أمن المملكة العربية السعودية الشقيقة وأمن دولة الإمارات، وتأييدها ودعمها كافة الجهود لمواجهة التهديدات التي تستهدف أمن واستقرار المنطقة بأكملها.

وهذا ما أكدته دولة الإمارات أول من أمس في الاجتماع الطارئ الذي عقده مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، لمناقشة إطلاق ميليشيات الحوثي الإيرانية صواريخ باليستية إيرانية الصنع على مدينة الرياض، حيث أدان الحضور بالإجماع دعم إيران لميليشيات الحوثي وإمدادها لهم بالصواريخ التي تهدد بها المملكة العربية السعودية.

كما أكدت دولة الإمارات في الاجتماع على موقفها الثابت الداعم للشرعية في اليمن، إلى أن يتم بسط الأمن وإعادة السلم وتمكين الحكومة اليمنية من القيام بمهامها كافة.