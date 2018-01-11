الحوثي يؤكد هويته الإرهابية

سبق أن وجهت دول وجهات عديدة الاتهام لميليشيات الحوثي بأنها تشكل تهديداً للملاحة الدولية في البحر الأحمر، خاصة في باب المندب.

كما سبق أن استهدفت هذه الميليشيات الإرهابية العديد من السفن والبواخر في هذه المنطقة، وحاولت هذه الميليشيات أكثر من مرة أن تستخدم عملياتها الإجرامية والإرهابية في باب المندب كوسيلة للضغط، تارة على الحكومة الشرعية والجيش الوطني وقوات التحالف العربي عندما تزداد الهجمات عليها ويزداد تراجعها، وتارة على المجتمع الدولي بتهديد الملاحة الدولية لتفادي أية ضغوط دولية أو عربية أو محلية.

وعلى ما يبدو أن الحوثيين يواجهون مأزقاً كبيراً بسبب هجمات الجيش الوطني عليهم بدعم من قوات التحالف العربي، ويخسرون العديد من مواقعهم ويضطرون للتراجع والتقهقر، الأمر الذي جعلهم يشعرون بالخوف والرعب من اقتراب نهايتهم، ولم يعد هناك أي مجال لديهم للمناورة والتمني بالعودة للحوار والمفاوضات بعد أن فقدوا ثقة الجميع فيهم.

وها هو، رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى التابع لميليشيات الحوثي الإيرانية يهدد صراحة، وبحضور «ممثل دولي» بإغلاق البحر الأحمر أمام حركة الملاحة الدولية، في حال لم يتوقف هجوم قوات الجيش الوطني المدعومة من قوات التحالف العربي، في الوقت الذي يعترف فيه الحوثي صراحة بقصف السعودية بصواريخه الباليستية.

لقد أكدت دولة الإمارات أن تهديدات الحوثي للملاحة الدولية في البحر الأحمر هي بمثابة توثيق جديد للطبيعة الإرهابية لهذه الميليشيات التي لا تفكر لحظة في معاناة الشعب اليمني وعدم وصول المساعدات إليه عن طريق البحر.