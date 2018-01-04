شكر الشعب موصول لقيادته

ما أجملها من بداية للعام الجديد في دولة الإمارات، إنه بحق «عام زايد»، وقد برهن على ذلك "عيال زايد"، الذين أكملوا مسيرة القائد المؤسس، طيب الله ثراه، وساروا على نهجه وحققوا آماله وطموحاته في بناء وطن نفتخر به وتفتخر به الأجيال القادمة، وها هو العام الجديد يطل علينا بإطلالة رائعة تعكس وحدة القيادة وتلاحمها الكامل مع الشعب، وها هي القيادة الحكيمة تلقن شعبها أول دروس العام الجديد، درس الشكر والعرفان.

فبعد إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حملته الوطنية لشكر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، قائلاً سموه:

«ندعو اليوم أبناء شعبنا لشكر من وهب أيامه لوطنه، وحياته لرفعة بلده، وساعاته لسعادة مواطنيه؛ شكراً محمد بن زايد»، يتلقى الرد المعبر أجمل وأصدق تعبير عن قيم الأصالة وشيم عظماء الرجال من أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، الذي قال له: «أخي محمد بن راشد، بمثلك نفخر ويفخر الوطن، تبقى اﻷخ والمعلم والملهم، وشريك مسيرة التنمية، ومن قيمك وخصالك ينهل أبناء الوطن، ومن نهجك نتعلم نبل العطاء وعبر الحياة شكراً محمد بن راشد».

والشكر موصول من الشعب إلى قيادته العظيمة، التي يفتخر بها وبالولاء لها ويعاهدها على الالتزام بتوجيهاتها في مسيرة البناء والتنمية وحماية الوطن.