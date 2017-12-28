إمارات البناء والحضارة

تفوقت دولة الإمارات العربية المتحدة على غيرها من دول العالم في العديد من المجالات، وهو ما توج بتصدرها للكثير من مؤشرات التنافسية العالمية. وبالتزامن مع ذلك استثمرت الدولة بشكل مكثف في تطوير بنية تحتية فائقة الحداثة، والكثير من الصروح الشامخة التي تعكس تطور الدولة وقدرتها على تحقيق أكبر وأعظم الإنجازات، وعلى أن تحجز مكانها بثقة كبيرة وسط كبرى دول العالم في العديد من المجالات الحيوية والحضارية.

كما باتت دولة الإمارات تتألق بتحف معمارية ومعالم حضارية وسياحية وثقافية فريدة حازت إعجاب العالم، كان آخرها مشروع برواز دبي، الذي جاء تطويره في إطار تهيئة وإنجاز بنية تحتية متكاملة تكون أساساً صلباً لتطوير صناعة السياحة في دولة الإمارات.

ويتيح «برواز دبي»، للجمهور التمتع بمشاهدة معالم دبي التاريخية والحديثة والتعرف إلى تراث دولة الإمارات وتاريخها العريق وإنجازاتها، ماضياً وحاضراً.

ويجسد هذا المشروع الفريد مضي الدولة قدما في البناء على الإنجازات المتحققة، وهو ما أكده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أثناء جولة سموه في «برواز دبي» حيث قال: «إن المشاريع التطويرية السياحية منها والتنموية والثقافية تصب في خدمة الوطن والمواطن، وتشكل مصدر فخر واعتزاز لأجيال دولتنا المتعاقبة، وهي في الوقت ذاته تعزز مسيرة التنمية وتُنوع مصادر الدخل الوطني وتهيئ فرص عمل جديدة للشباب من جيل المستقبل».