الإمارات رائدة بالتكنولوجيا

ارتبطت التنمية في دولة الإمارات العربية المتحدة دائماً بالتكنولوجيا الحديثة، والتي من دونها لا يمكن إحراز التقدم والتطور، وما كان لدولة الإمارات الشابة الفتية أن تقفز هذه القفزات الواسعة وتحافظ على مكانتها في مواقع الريادة وتحرز المراكز المتقدمة على مستوى العالم، إلا بانتهاجها الطرق العلمية الحديثة والمتطورة وبسعيها لاقتناء أحدث ما وصل إليه العالم من تقنيات في مختلف فروع ومجالات الحياة.

وقد أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، هذا الأمر بقوله: «إن دولة الإمارات ستحافظ على مكانتها في ريادة المال والأعمال والتعليم والثقافة والتكنولوجيا، إضافة إلى ريادتها في الأعمال والمشاريع الإنسانية التي تصب جميعها في هدف واحد هو إسعاد الناس وتوفير أسهل وأطيب مقومات الحياة العصرية الرغيدة، وهو هدف سام تحرص قيادة دولة الإمارات على الوصول إليه ضمن استراتيجيتها ورؤيتها لاستشراف المستقبل، وصولاً إلى العالمية في الإبداع والتسامح والتطور بجميع أشكاله ومجالاته».

لقد تحولت دولة الإمارات إلى مركز عالمي للتكنولوجيا الحديثة، وها هو معرضها الدولي «جيتكس» تشارك فيه أكثر من أربعة آلاف شركة من أكثر من سبعين دولة أتت إلى بلد الأمن والأمان والاستقرار والتنمية المستدامة، إنها الإمارات صاحبة المبادرات والإنجازات العملاقة، والتي تسبق دائماً أفعالها أقوالها، وهي الإمارات التي تضع قيادتها الحكيمة إسعاد شعبها ورفاهيته وتقدمه على رأس أولوياتها.