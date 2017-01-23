إبداع إماراتي

يؤكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، دوماً، أن الإنسان الإماراتي، هو الأكثر قدرة على الإبداع والابتكار، خدمة لبلاده، مثلما هو الهدف الأول، لكل السياسات والمبادرات الحكومية، التي تخطط لأجل حياته ومستقبله.

يقول صاحب السمو: «إن فريقنا الحقيقي هو المجتمع بكامله، والحكومة هي ذراع تنفيذية للمشاريع والمبادرات، كل فرد في مجتمعنا يستطيع المشاركة في صنع المستقبل، والتعهيد الجماعي للأفكار أسلوب جربناه في مجالات كثيرة، وأثبت نجاحه، وحقق نتائج كبيرة، لدينا في دبي مشاريع ضخمة، وربما لا يعرف الكثيرون أن العديد من هذه المشاريع الضخمة، كانت عبارة عن أفكار صغيرة، قدمها أفراد المجتمع، وتبنتها الجهات المعنية لنراها اليوم بصورتها الحالية».

تأتي تصريحات صاحب السمو، خلال تكريمه أصحاب الأفكار الابتكارية المقدمة لمجلس محمد بن راشد الذكي، والتكريم تعبير حيوي عن دعم القيادة كافة الأفكار الخلاقة المبدعة، من أجل تطوير حياتنا، تحت عنوان استشراف المستقبل، والاستعداد له بالابتكار والإبداع.

إن الإنسان الإماراتي، هو الهدف الأول، الذي تعمل لأجله الدولة، ومن أجل حياته، وهذا الإنسان شريك في كل السياسات والبرامج، من أجل تطوير الحياة، واستشراف المستقبل، وإدامة بقاء الإمارات في الصدارة بين الدول والأمم، وروحية الفريق الواحد، التي يكرسها صاحب السمو، روحية صلبة، ومبدعة، توحدنا جميعاً، لأجل بلادنا، وحياتنا، ومستقبلنا على الصعد كافة.