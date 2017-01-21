وقت قصير يفصل الشعب السوري عن مفاوضات آستانة، وهي المفاوضات التي تدخلت دول كبرى في العالم من أجل الوصول إليها، في سياقات البحث عن حل للأزمة السورية، بعد استعصاء الحلول السابقة.

لقد احتمل الشعب السوري ما لم يحتمله شعب آخر في هذا العالم، وأدى الصراع في سوريا إلى أن يدفع المدنيون الأبرياء ثمناً غير مسبوق في تاريخ الأمم، حين يضطر ملايين السوريين لمغادرة بلادهم إلى دول أخرى، أو حتى داخل سوريا، وهم ليسوا تحت وطأة احتلال، إضافة إلى الخسائر الفادحة في الأرواح، وكلفة الصراع الاقتصادية، وتحول سوريا إلى ملعب دولي لفرقاء يصفّون حساباتهم على حساب هذا الشعب.

إن العالم يتطلع باهتمام بالغ إلى استرداد سوريا استقرارها، إضافة إلى وقف نزيف الدم، ووصول كل الأطراف إلى حل جذري ينهي هذه الصراعات، ويخلص السوريين أيضاً، من الفصائل الإرهابية التي تستغل هذه المناخات، لمزيد من أعمال القتل وإشاعة الكراهية بين أبناء شعب واحد.

لقد آن الأوان في العالم العربي أن يعود الاستقرار إلى دول كثيرة، بحيث تنعم هذه الشعوب بحياة طبيعية، بدلاً من هدر مواردها وإمكاناتها وحياة أفرادها على مذابح الصراعات، وعلى هذا فإن مفاوضات آستانة قد تكون مدخلاً لإنهاء هذا الصراع، وهذا غير ممكن دون تقديم تنازلات، من كل الأطراف، من أجل سوريا وشعبها، بعد هذه المعاناة المريرة التي دفع الجميع ثمنها.