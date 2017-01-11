تؤكد سياسات الإمارات على مختلف المستويات رعايتها وتركيزها على المواطن، وحياته وحقوقه، وهي سياسات حكيمة ورشيدة، تهدف إلى توفير أعلى المعايير في كل القطاعات للإنسان الإماراتي، على مستوى التعليم والصحة، والرفاه، وبقية القطاعات.

تصريحات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بشأن قطاع الصحة، تعبر عن هذه الرعاية الخاصة للمواطنين، إذ يؤكد صاحب السمو أن قطاع الصحة في دولة الإمارات عموماً، ودبي خاصة، يحظى باهتمامه، كونه القطاع الأهم الذي يلامس حياة الإنسان وسعادته ومستقبل الأجيال، معتبراً أن الاستثمار في هذا القطاع، هو الأهم والأنجح على المديين القريب والبعيد، لا سيما في العنصر البشري.

لقد وصل القطاع الصحي في الدولة إلى أعلى المعايير العالمية، ولا يزال يخضع لعملية تطوير متواصلة، وليس أدل على ذلك، من كل هذه البنى الصحية المتطورة على صعيد الخدمات، إضافة إلى ما توفره الدولة من وسائل وطرق من أجل أن يحصل المواطن على حقه في العلاج، وهي بنية يستفيد منها أيضاً العاملون على ارض الدولة، وهي مؤهلة لأن تصبح بنية عالمية، خلال السنين القليلة المقبلة.

إن حياة الإنسان، واستقراره، وحصوله على حقوقه، شعار إماراتي، تحول إلى واقع يلمسه الجميع، وستبقى الإمارات، في صدارة الدول، التي تسخّر كل الإمكانات لمصلحة المواطن وحياته، باعتبار أن هذا هو الهدف الأسمى لكل السياسات والبرامج الحالية، وتلك التي يتم وضعها استشرافاً للمستقبل.