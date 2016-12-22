رؤية إماراتية

دعوة الإمارات لدول العالم بالتكاتف والوقوف في وجه الإرهاب، إضافة إلى إدانة الدولة لحادثة دهس الأبرياء في أحد الأسواق في برلين، تؤشر على الرؤية الإماراتية التي تصوغ سياساتنا داخليا وخارجيا، وهي رؤية تستند في الأساس إلى حرمة الإنسان، وضرورة صيانة حياته ومكتسباته.

إن هذه الدعوة الصريحة والواضحة، تعبر أيضاً، عن إدراك إماراتي لمخاطر الإرهاب الذي يتمدد في العالم، فهو ينتقل مثل الوباء من بلد إلى بلد، ويستهدف المدنيين الأبرياء تحت عناوين مختلفة، ويتسبب بتشظية الدول، وإثارة النزاعات، على أساس ديني وطائفي ومذهبي.

هذا الإرهاب يتسبب بأذى كبير جداً لسمعة العرب والمسلمين في العالم، حين يتورط بعض العرب والمسلمين في هذه الحوادث، مما سيؤدي إلى رفع منسوب الكراهية، ضد منطقتنا، خصوصا، في الدول التي تفتح أبوابها للعرب والمسلمين الهاربين من الموت في بلادهم، والباحثين عن الأمن والاستقرار، فيأتيهم الإرهاب، ليزيد من عذابهم.

لقد آن الأوان أن ينهض العالم بقوة في وجه هذه الجرائم، وأن لا يتم ترك بعض الدول وحيدة، في مواجهتها لهذا الإرهاب البشع، خصوصا، أن الأحداث تثبت، أن هذه الجرائم تنتقل من بلد إلى آخر، ونحن اليوم، أمام مهمة عالمية، لخلع التطرف من جذوره، ولعل منطقتنا هي الأقدر على تقديم تصور قابل للتنفيذ، من أجل مواجهة الإرهاب في تطور حركته أخيراً.

الدعوة الإماراتية، دعوة شجاعة وتشخص طبيعة التحديات القائمة، والمقبلة على الطريق، ولا بد من تحويلها عالمياً إلى خطة عمل.