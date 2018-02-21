البطولات الخارجية هي مناسبة لإثبات المستوى الحقيقي لرياضتنا، وأيضا لتشريف الوطن وإلا لماذا نشارك في البطولات الآسيوية خصوصاً. شارك نادي العين في البطولات الآسيوية وشرف الوطن، وأيضا شارك نادي الجزيرة في بطولة العالم للأندية وشرف الوطن، ويجب على كل فرقنا الرياضية المشاركة بنية المنافسة وليس لإكمال العدد لمجرد مشاركة رمزية لا تغني ولا تسمن من جوع، بل العكس حينما تصبح المشاركة فضيحة وطنية!

حدث جدل صاخب حول مشاركة نادي الوحدة في دوري أبطال آسيا، حيث لاحظنا سحب نادي الوحدة لعناصره الأساسيين بحجة الإصابة وبعدها مشاركتهم في البطولات المحلية في غضون أيام معدودة، وهذا شكل حالة من الاستغراب في الوسط الرياضي مع احترامنا لمدى صدق الحجة التي أتى بها نادي الوحدة، ولكن استوجب تبرير الموقف عموماً بدون التطرق لموقف نادي الوحدة.

مشاركة أنديتنا الرياضية عموماً في المحافل القارية والدولية يجب أن يتقدمه تشريف الوطن كأولوية، وإلا الاعتذار وإفساح المجال وإعطاء الفرصة للفرق الأخرى للمنافسة وتشريف الوطن، بدل التمثيل الرمزي وتكبد الخسائر المادية والمعنوية بتمثيل الوطن دون المستوى المطلوب.

من خلال دوري أبطال آسيا أعجبت بمحاولة نادي الوصل في المشاركة بقوة، حتى لو أنه خسر أول جولة بالرغم من أنه قابل فريقاً معظم لاعبيه من الأجانب الجحافل المجنسين، وكذلك أعجبت بجدية نادي العين في هذه البطولة بالرغم من تعادله مع نادي الهلال السعودي، إلا أن نيته واضحة نحو البطولة بدليل أنه غامر ولعب في البطولة المحلية بالرديف، لكي ينافس بعناصره الأساسيين في الآسيوية، وهذا العشم فيهم حالهم حال نادي الجزيرة الذي أبدى نية صادقة نحو التشريف الأمثل في البطولة وتوجه بفوز ثمين من أول جولة.

اللوم على اتحاد الكرة الذي جعل فرقنا المشاركة في دوري أبطال آسيا تعاني الأمرين، ولم يقم بتعديل جدول المباريات المحلية دعماً منه لفرقنا المشاركة في الآسيوية.

من هذا المنبر أدعو اتحاد الكرة إلى مراعاة فرقنا المشاركة في البطولة الآسيوية، وإعادة جدولة المباريات في المسابقات المحلية بما يتلاءم مع هذه الفرق الأربعة العين والوحدة والوصل والجزيرة.

ومن هذا المنبر أدعو كذلك إدارات فرقنا المشاركة في دوري أبطال آسيا أن تعطي الأولية للمشاركة الخارجية أكثر من الاهتمام بالمنافسات المحلية، وإلا كان الاعتذار أولى من البداية.

تشريف الوطن أغلى من أية بطولة محلية، فهو معيار تفوق شبابنا على شباب الأمم الأخرى، وإنما منافساتنا المحلية هي للإعداد لمثل هكذا مشاركات خارجية.

أتمنى أن تصل رسالتي وأن نشاهد اهتماماً أكثر من الإدارات، ومنافسة جدية من فرقنا، ومراعاة أكثر من اتحاد الكرة لفرقنا المشاركة، وذلك بتهيئة الظروف وأقلها تعديل جدول المباريات للمسابقات المحلية.