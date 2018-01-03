تألق قنوات الإمارات

نود أن نشيد بالجهود الجبارة التي بذلتها القنوات الرياضية الإماراتية والمتمثلة في أبوظبي ودبي والشارقة ( تلك القنوات الجميلة ذات الجماهيرية في العالم الخليجي والعربي) وذلك من خلال تغطيتها الرائعة لدورة كأس الخليج العربي رقم 23 المقامة حاليا بدولة الكويت الشقيقة، مثمنين دور أسر تلك القنوات ونجاحهم في كسب التحدي بامتياز، وذلك للجهد الذي بذلوه في إطار تغطيتهم للعرس الكروي الخليجي.

معتبرين أنهم كسبوا الرهان وارتقوا من مرحلة تغطية الحدث إلى مرحلة الإبداع والتميز الإعلامي باحترافية الكبار (ولا ننسى هنا بمعيتهم الإذاعات الإماراتية الرياضية وتميزهم العالي أيضاً)، فكانت القنوات الفضائية الإماراتية الأفضل بين منافسيها من القنوات الأخرى على تغطية العرس الخليجي، وقدمت وجبات دسمة أجبرت النقاد والجمهور على متابعتها، وتفضيلها على غيرها من القنوات الأخرى التي تغطي البطولة.

بلا شك هذا النجاح المثير أتى من سياستهم عندما وضعت واهتماماتهم للمشاهد الخليجي والعربي الذي كان نصب أعينهم لذلك عكفوا منذ اليوم الأول على حشد جهودهم وإمكاناتهم لإنجاح تلك البطولة الخليجية انطلاقا من العلاقات الأخوية التي تجمع دولة الكويت بدولة الإمارات العربية المتحدة، على اعتبار أن البطولة تمثل قيمة كبيرة في المنطقة الخليجية بشكل عام.

وذلك عبر بثهم الذي يصل لأكثر من 10 ساعات متصلة من خلال الكثير من البرامج الخاصة والنقل المباشر لمباريات الدورة، بالإضافة لتسليط الضوء على الحدث من خلال (السوشيال ميديا) والصحف الصادرة يومياً في دول الخليج مع متابعة المؤتمرات الصحفية التي تقام يومياً خلال فترة النهار (رغم أن الترتيبات بدأت منذ لحظة إعلان إقامة الدورة في الكويت وضيق الوقت) ما ساهم بنقل مميز للغاية.

نقطة شديدة الوضوح

مهما تكلمنا عن هذه تلك القنوات فلن نوفيها حقها. فما شاهدناه منهم من استعراض لكافة تفاصيل العرس الخليجي 23 وأحداثه المثيرة، إلى جانب تسليط الضوء على ما يمكن إظهاره من تلك الأحداث التي جرت خلف الكواليس، وبالذات التي كانت من داخل الملاعب وخارجها، وفي الفنادق والأسواق، والشوارع والميادين، ما وضعت المشاهد في قلب كل هذه الأجواء لحظة بلحظة.

فلذلك أشبعت رغبات المشاهد الخليجي والعربي، بجانب الابتكار الجميل في كافة البرامج المباشرة من قلب الحدث بالكويت (حقا فكر راقٍ وتجربة لا مثيل لها).

أهل الديرة.. الأبرز

نقولها وبكل مصداقية.. خطف برنامج أهل الديرة الذي تقدمه شاشة أبوظبي الرياضية لمشاهديها يومياً من الكويت ضمن سلسلة برامجها في بطولة كأس الخليج الأضواء، وأصبح من البرامج التي تحظى بمشاهدة كبيرة كونه يستضيف نجوم الفن والمجتمع الكويتي الذين صرحوا بانتماءاتهم الرياضية.