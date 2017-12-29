تغذية يحكمها المزاج

يشغلنا اليوم قبل الأمس في خليجنا الغالي، سؤال: لماذا لا توجد لدينا تغذية سليمة بالرياضة لدى بعض نجوم منتخباتنا؟ الجواب: غامض وصعب جداً، وأترك الإجابة عنه من قبل المسؤولين فيهما! رغم أن التغذية السليمة تلعب دوراً أساسياً في حياة الرياضي، ويجب أن يراعى في ذلك أسس التغذية الصحية التي تقود إلى أن يتطور مستوى الرياضي عبر زيادة مستوى لياقته البدنية، وبالتالي، تجنب الكثير من الإصابات، إلى جانب قدرته على تنفيذ توجيهات المدير الفني بنجاح، ويجب أن يكفي الغذاء، سد جميع احتياجات الجسم، فالغذاء يعتبر عنصراً أساسياً للطاقة، وهناك قواعد عامة ينبغي أن تراعى بالنسبة لتغذية الرياضيين، بحيث لا تكون التغذية سبباً في تعطيل الأداء العضلي، لأن أي خطأ في تغذية الرياضي، يؤدي إلى فقدان الطاقة والقابلية العضلية.

توازن

ولا شك أن الطاقة التي تغذي حركة الرياضي، ناتجة عن احتراق المواد الغذائية، ويستخدم السعر الحراري كوحدة قياس للطاقة، وهو ما يعرف بالكالوري، وهو كمية الطاقة اللازمة لرفع درجة حرارة كيلو غرام من الماء درجة مئوية واحدة، وتصل كمية السعرات الحرارية المستهلكة للحفاظ على وزن الجسم خلال النشاط اليومي العادي ما بين 1800 - 3000 سعر حراري، ويختلف ذلك حسب العمر، الجنس، عدا عن نوع الرياضة الممارسة، فمثلاً يحتاج تدريب لاعبي السرعة ومسابقات الميدان، إلى سعرات حرارية أقل من التي يحتاجها لاعبو الجري لمسافات طويلة والسباحة مثلاً.

أبواب كثيرة كانت مغلقة بتلك المشكلة، لماذا لا نفتحها الآن، في مبادرة إقامة يوم خاص بخليجي 23، يتعلق بالتغذية السليمة، من أجل التألق الرياضي، يواكبه إقامة ورش عمل ومحاضرات تثقيفية للمنتخبات، بالتعاون مع الجهات المعنية الطبية، بشعار وعنوان بارز، يشد الجميع به، وهو (تغذية نجومنا - يحكمها المزاج)! وبحضور كبار المختصين في هذا الشأن، إضافة إلى جانب عدد من اللاعبين المعروفين حالياً وسابقاً، وكبار الشخصيات الرياضية في المنتخبات، والخبراء في عالم التغذية والمطاعم.

نقطة شديدة الوضوح

القصد من إقامة هذا اليوم الخاص بالتغذية، هو استهداف نجوم منتخباتنا، وأيضاً اللاعبين المواهب الصغار بالفئات العمرية، بهدف التعريف بأساسيات الغذاء الصحي للاعبي الهواة والمحترفين، إلى جانب تطوير معرفتهم بالتغذية السليمة، ونشر الوعي بمضار مشروبات الطاقة والمشروبات الغازية، وبجانبها الموضة الجديدة، السهر لمتابعة القنوات الفضائية الرياضية، بما يسهم بالحصول على لاعب خالٍ من الأمراض، ونشيط خلال المباريات.

أهمية التغذية السليمة؟

إنها أحد أبرز العوامل المؤثرة في النتائج الرياضية على المدى الطويل.