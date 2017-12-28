نريد التطوير.. لا التبذير

الكل تابع من الرياضيين الخليجيين التطور الهائل للبطولات الخارجية بكافة أنحاء العالم (وبالذات منها كأس العالم وأمم أوروبا وكوبا أميركا) والتغيرات التنظيمية والفنية التي لا تتوقف لتطويرها إلى الأفضل ويتحسر على ما تعانيه بطولاتنا الخليجية! وتأخرنا عبر بعض لجانها وبمعيتها اتحادات الدول المشاركة بها التي لا تبتكر المقترحات والآراء والتوصيات بنهاية كل بطولة بناء على معايشة الواقع بهدف تحسينها وجني ثمارها فيما بعد تنظيميا وفنيا.

هدف

ونحن لا نلوم أحدهم في ذلك أبدا، وإنما نلوم من يشرف عليهم من بعيد ويصرف مبالغ مالية طائلة لمشاركتهم بها دون تحقيق الهدف الأسمى من خلالها، ولذلك نود إرسال رسالة عاجلة لهم - لكي يعلموا أن الاحتراف الشامل هو اللغة الرسمية في كرة القدم العالمية وإذا كنا ننشد التحليق نحو الآفاق العالمية فلا بد ألا نتخلف عن الركب العالمي ونسبح ضد التيار ونعتبر بطولات الخليج باستمرار مجرد ترابط اسري واجتماعي ولقاءات للسوالف والسياحة وغيرها من التبذير المالي الكبير، فقرار تطبيق ذلك على الجميع سيكون قرارا صائبا بكل المقاييس (حتى ولو كان جزئياً لظروف بعض الدول) بس على الأقل نقدم عليه من الآن، وإذا طبقنا ذلك سيكون لدينا على بطولة خليجية على مستوى عال من المنافسة القوية (وبالتالي سيكون فيه أسماء خليجية محترفة أوروبياً سيتوافدون على منتخباتهم لإثراء المنافسات الخليجية بها (وبالذات عندما أصبحت معترفا بها دوليا كمباريات ودية) بل سيتم من خلالها متابعة أخبار صفقات النجوم الخليجية بمساحات كبيرة في وسائل الإعلام عالميا) إضافة إلى عنصر جذب للجماهير التي هجرت الملاعب (لأنها تعبت من البحث عن المتعة الفنية والإثارة والمنافسات القوية).

نقطة شديدة الوضوح

صناعة البطولات القوية صناعة مكلفة وتحتاج إلى الكثير من الدراسات والأموال من أجل أن نقطف ثمارها.. والإمكانيات المالية أصبحت عاملا هاما وأساسيا في هذه الصناعة (فكرة القدم أصبحت الآن كرة قلم - تدرس وتجنى منها الإيرادات الهائلة للاتحادات القائمة على تنظيم البطولات).

ومن هنا تأتي أهمية التفكير في دراسة تطوير وتسويق دورات الخليج، حيث يجب إنشاء لجان متخصصة في تلك المجالات من قبل اتحاد عام دول الخليج وليس الدول المقامة على ارضها البطولة! والتجارب التي خاضتها الاتحادات العالمية والأوروبية والآسيوية في عالم تنظيم البطولات هي تجارب ناجحة ومفيدة بكل المقاييس (حتى وان كانت في بدايتها أخطاء) ولكن في النهاية وصلوا إلى التفوق وجذب الرعاة بالملايين.