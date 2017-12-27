غداً الخميس منتخبنا الأبيض سيواجه المنتخب الكويتي الشقيق في موقعة هامة وصعبة جداً ومصيرية لا تقبل القسمة ولا التفريط بها فإما الفوز والثلاث نقاط وإنما على الأقل نقطة بأية خطة سواء كانت دفاعية أو هجومية أو انتحارية.. المهم لدينا السير نحو الأمام والتأهل للدور النصف نهائي بمعنويات لا تقبل الانكسار أمام خصم جريح ودع خليجي 23 مبكراً!

هكذا يجب أن يكون تفكيرنا.. الفوز وضمان التأهل بثقة الأبيض المعتادة.. فنجومنا يدركون من يتابعهم وكم عددهم ليشاهدوا الروح العالية والمستويات الفنية المعروفة عنهم طيلة 90 دقيقة والحماس والقتالية لمواجهة الخصم الذي سيدخل المباراة لإثبات قدراته المستقبلية!! ولا شك احترامكم لهم هو الصواب والفوز حق مشروع.

قتال

نعم يجب إعلانها من الآن (تكرار الأعذار.. لا.. لا.. لا) لابد أن ينهي الأبيض اللقاء بأي شكل من الأشكال وإلا نودع البطولة، وهو ما يجب أن يقاتل نجوم الأبيض بكل ما يملكون من مهارات وقدرات لتفاديه، كما ينبغي الإعلان عن تفعيل النظام الآلي للإنذار المبكر الذي يتيح سرعة التعامل الاستباقية مع حالات الكوارث (في حالة ولوج هدف علينا من الكويتيين) وفى عالم المستديرة الساحرة كل شيء وارد والتنويه بالخطر وتجهيز التدابير اللازم اتخاذها تجاه هذه الحالة الطارئة مهم جداً.

كيف نتأهل؟؟

حسابات

يملك الأبيض الإماراتي 4 نقاط من فوز على عمان وتعادل مع السعودية، والفوز على الكويت سيضعه في الصدارة والتعادل يمنحه نقطة ليصبح رصيده 5 نقاط ويتأهل والخسارة تتطلب خسارة المنتخب العماني.

وبالمثل يملك الأخضر السعودي 4 نقاط من فوز على الكويت وتعادل مع الإمارات ويحتاج إلى الفوز على عمان في مباراته الأخيرة ليصبح رصيده 7 نقاط وفي حالة التعادل سيضمن التأهل أيضا، لكن الخسارة ستجمد رصيده عند 4 نقاط وعندها سيحتاج إلى هزيمة الإمارات من الكويت وبفارق مريح من الأهداف.

وفيما يخص عمان فإنه يحتاج إلى الفوز لضمان التأهل والتعادل يتطلب خسارة الإمارات من الكويت بفارق هدفين وفي حالة خسارة عمان يودع البطولة لتجميد رصيده عند 3 نقاط حتى في حالة خسارة الإمارات أمام الكويت.

نقطة شديدة الوضوح

لا أتعاطف مطلقاً (ولو كنت مكان المدرب زاكيروني) لنظمت خطة هجومية بحتة من البداية للنهاية أمام المنتخب الكويتي الجريح مصحوبة بقتالية لا ترحم طوال اللقاء مع اللعب بدهاء فطري ذي نظرة صائبة لخلخلة المنافس وبالذات في خط دفاعه البطيء جداً لتمزيق شباكه ولو بهدف للتأهل لنصف النهائي.