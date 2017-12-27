هاردلك يا الأزرق!!

خروج منتخب الكويت لكرة القدم من المنافسة على لقب خليجي ٢٣ بعد خسارته أمس الأول أمام شقيقه العُماني بهدف مقابل لا شيء كان بالنسبة لي أمراً طبيعياً في ظل الظروف الصعبة التي واجهت الأزرق قبل البطولة واستعداده القصير جداً لها بسبب الإيقاف الظالم للكرة الكويتية طوال عامين كاملين رغم أن الجماهير الرياضية كانت تتمنى الوصول إلى مراحل متقدمة في البطولة ولكن إذا وضعنا الأمور في نصابها الصحيح فسنكتشف أمراً مهماً للغاية وهو أنه مجرد إقامة خليجي ٢٣ على أرض الكويت فهو يعتبر الإنجاز الحقيقي بعد المعاناة الكبيرة التي عاشتها رياضتنا طوال العامين الماضيين!!

لنكن واقعيين ولا ننجرف كثيراً وراء من يسعون إلى فشل البطولة قبل بدايتها حيث لا يمكن أن نطالب اللاعبين بأكثر من طاقاتهم وإمكانياتهم التي يعرفها الجميع بأنها متوسطة المستوى مقارنة بلاعبي المنتخبات الأخرى الذين بدا واضحاً عليهم تفوقهم لاستمرارهم باللعب الدولي واحتكاكهم خارجياً مع الفرق من الدول الثانية عكس لاعبينا الذين ظلوا يلعبون محلياً وفِي نطاق ضيق جداً!!

البطولة انتهت بالنسبة للأزرق ولكن العمل الجاد البعيد عن المجاملة يجب أن يبدأ داخل الاتحاد الكويتي لكرة القدم من حيث الإعداد من الآن لتشكيل منتخب واعد يستطيع إعادة أمجاد الأزرق السابقة، ومن الطبيعي أن ذلك لن يتحقق إلا بوجود عدة عوامل لعل أهمها التعاقد مع جهاز فني متكامل يترك له الحرية من دون تدخل من أحد في عمله يرسم خلالها السياسة العامة للأزرق الجديد من دون استعجال وخاصة أن الفترة المقبلة التي تمتد إلى عام كامل ستكون دون أي مشاركات رسمية له مما سيتيح للمدرب إعطاءه مجالاً أكثر ووقتاً جيداً للعمل ولا سيما في اختياراته للاعبين المميزين!

على كل حال فإن منتخب الكويت يوم أمس خسر بهدف واحد وبظروف صعبة للغاية واستعداد دام عشرة أيّام فقط فيما المنتخب السابق كان يوقف له النشاط المحلي لمدة شهرين استعداداً للبطولات الخليجية وكان يخوض المباريات الودية ويعسكر في البلاد الأوروبية وفِي النهاية خسر بالخمسة من نفس المنتخب العُماني الشقيق حيث حصل ذلك في خليجي 22 الذي أقيم عام 2014 في مدينة الرياض السعودية!

أردت أن أبرز تأثير قصر فترة إعداده والظروف الصعبة التي مر بها الأزرق!! الآن على منتخب الكويت أن يطوي صفحة البطولة ويخطط للمستقبل ليستعيد أمجاده وبريقه.

آخر الكلام:

جمهورنا شكراً لكم بحجم السماء على دوركم الكبير ومساندتكم للأزرق ولا تنسوا أن حضوركم مهم غداً الخميس في ختام مباريات المجموعة.