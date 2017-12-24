الأبيض.. لا يتأثر لا يتأخر

عادت الإبتسامة الجميلة لعشاق منتخبنا الوطني الإماراتي في افتتاح مشواره بـ «خليجي 23» ( لكنه بطعم مختلف هذه المرة مصحوباً بتكتيك جديد من المدرب الإيطالي الخبير زاكيروني ما يوحي بالآمال الكبيرة لعودة الأبيض الحقيقية إلى منصات التتويج من جديد )، وذلك بعد فوزه على منتخب عمان بهدف دون رد بواسطة الهداف مبخوت من ركلة جزاء، ليتشارك صدارة المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، مع السعودية، بعد فوز «الأخضر» على الكويت في الافتتاح 2 - 1.

وبكل صدق حقق الأبيض مكاسب عديدة من خلال انطلاقته المثالية بخليجي 23 وما يحتاجه فقط هو زيادة الانسجام بين اللاعبين وبالذات للوجوه التي شاركت لأول مرة، حيث قدم أداء وعرضاً متوسطاً في بداية المباراة وبعدها تحسن الأداء، واكتسب اللاعبون الثقة بأنفسهم بسبب الانضباط الكبير بتعليمات المدرب زاكيروني والدفاع على الطريقة الإيطالية، والتمركز الجيد أثناء امتلاك المنتخب العماني للكرة،، وكان بإمكان الفريق تسجيل أكثر من فرصة لتعزيز النتيجة ولكن حال ذلك تمركز الخصم المتميز جداً.

والكل ينتظر استمرار المتعة الكروية في المباريات المقبلة ، فالبطولة ( ديربيات مفتوحة) ومن الصعب التكهن بالنتائج، ولكل مباراة ظروفها الخاصة ، والمفاجآت واردة ، ولكن تبقى المودة والاحترام بين الجميع ، بعيداّ عن النتائج واحداث الملعب ، ورغم اهمية النقاط الثلاث في كل مباراة من أجل الإرتقاء إلى الادوار التالية ، إلا أن العلاقات المتميزة على مستوى لاعبي المنتخبات ، والإداريين و الأجهز الفنية هي الأهم.

واهم مايميز ( خليجي 23 ) هو شعارها الرائع ( خليجي للابد) والذي يعبر بحق عن ( اللحمة الخليجية ) واستمرارها بين الجميع عبر الزمن ، ولذلك كانت الفرحة بعودة الكويت ورفع الإيقاف الدولي عنها ، لتنظم البطولة في نسختها الحالية ، وسط فرحة كبيرة ، وإصرار على إنجاح البطولة .

ننتظر ان تكشف ( خليجي 23 ) عن النجوم الجدد ، وخاصة انها تقام هذه المرة وسط مشاركة كبيرة من الوجوه الصاعدة في معظم المنتخبات ، لتكون المنافسات أهم خطوة في مشوار هؤلاء ،نحو العالمية في يوم من الايام.

نقطة شديدة الوضوح

سعدنا بالافتتاح الجميل المثير لـ «خليجي 23» والذي رعاه أمير دولة الكويت صباح الأحمد الصباح، اضافة للمستوى التنظيمي للبطولة في يومها الأول، حيث لمسنا أن البطولة نجحت بالفعل قبل أن تنطلق صافرة بداية المباريات، ولهذا نقدم شكرنا إلى الأشقاء في دولة الكويت الشقيقة الحريصة على إنجاح البطولة كما تعودنا منهم في كل البطولات التي تقام على أرضهم، ونثني على الإستقبال الجميل لكافة المنتخبات والجماهير.

خاص لمن يكثر الكلام

نعم ( الأبيض.. لا يتأثر لا يتأخر ) ولذلك لا نريد أن نقسو عليه مبكراً، فكلنا إدراك بأن المهمة المنتظرة منه لن تكون سهلة لكنها في الوقت ذاته ليست مستحيلة وعليه يجب الصبر ثم الصبر وبالنهاية محاسبته (لأنه يخوض معركة وجود بقيادة جهازه الفني الجديد ).