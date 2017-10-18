القمة النموذجية

انتظر متابعو دوري الخليج العربي، مرور أربع جولات على انطلاقة البطولة لمشاهدة مباراة مكتملة المواصفات فنياً وتنظيمياً وجماهيرياً وتستحق الإشادة، وتبعث لنا أمل في عودة الجماهير إلى المدرجات الخاوية. قمة الوصل والوحدة بدأت قبل صافرة الحكم عبد الله العاجل بأربعة أيام تقريباً، من خلال المناوشات بين جمهور الفريقين في مواقع التواصل الاجتماعي، في مؤشر على أننا في انتظار قمة كروية لاعتلاء قمة الدوري، الشيء الذي دفع إدارة الفريقين للتحرك وتأمين أجواء كروية ومتطلبات عشاق الفريقين.

قمة كروية

أجادت إدارة الوصل التعامل مع القمة الكروية، بدايةً من تخصيص 30 في المئة من مدرجات إستاد زعبيل لأصحاب السعادة، وأردفتها بعدة فعاليات مصاحبة ليوم المباراة كانت مميزة منها ما هو رياضي من خلال إقامة مباراة الفيفا في البلاي ستيشن، ومنها ما هو طبي من خلال الفحوص الطبية الشاملة المجانية بالتعاون مع مستشفى برايم بدبي، ومنها ما هو اجتماعي من خلال استضافة الأسر المنتجة وتوفير المساحة والمكان المناسب لعرض منتجاتهم، ومنها ما هو تسويقي وتشجيعي للجماهير من خلال السحب على أجهزة آيفون وعطور وهدايا أخرى، ولأنها قمة جماهيرية وسط مناخ مرتفع الحرارة والرطوبة تم توفير وتوزيع المياه مجاناً على جماهير الفريقين بتوجيهات مباشرة من راشد بالهول رئيس مجلس إدارة نادي الوصل.

الأحداث الجميلة لم تنتهِ عند هذا الحد، المدير التنفيذي لنادي الوصل محمد العامري يشرف بنفسه على فتح المزيد من المدرجات لجماهير العنابي لضمان نجاح المباراة واستمتاع الجميع بالأجواء الكروية التي طالما انتظرها متابعو دورينا.

من الناحية الفنية المباراة أوفت بوعودها فكانت واحدة من أجمل مباريات الموسم تكتيكياً إلى الآن، وعلى الرغم من وجود بعض الأخطاء التحكيمية التي أثرت في نتيجتها إلا أننا لم نشاهد أي لقطة سلبية أو حركة خارجة عن النص.

بهكذا عمل إداري وفني تعود الجماهير للمدرجات وتعود الحياة للملاعب وتظهر مباريات القمة والديربيات بالشكل الإيجابي وتشتعل المنافسة وتظل مشاهد المباراة عالقة في ذاكرة المشجعين وفي النهاية يكسب المنتخب عناصر جديدة.