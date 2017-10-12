جمهور وعشاق أي ناد رياضي غالباً ما يطلقون لقباً محفزاً لفريقهم مثل لقب الملكي يطلق على ريال مدريد، ولقب الكتالوني على نادي برشلونة، ولقب «البلوز» يطلق على نادي تشلسي اللندني، وطبعاً الألقاب لها دلالة دعونا نستعرض بعض هذه الألقاب على الساحة المحلية.

أطلق جمهور وعشاق نادي العين على فريقهم لقب الزعيم، والدلالة على هذا اللقب هو تزعمه جدول المسابقات والحصول على العدد الأكبر من البطولات بالمقارنة بباقي الفرق، ولكن لقب زعيم متداول في أكثر من بلد عربي وأشهرها نادي الهلال السعودي أو بالأحرى هناك الكثير من الأندية العربية التي حصدت البطولات وحققت الكثير من الإنجازات تتزعم أندية بلدها، مثل نادي الرجاء البيضاوي في المغرب، ونادي الترجي في تونس، والأهلي والزمالك في مصر، وفي السعودية هناك الهلال والاتحاد، وفي الإمارات العين والوصل، وفي الكويت القادسية والكثير من الأندية العربية التي وضعت بصمتها على المستوى العربي والقاري.

أطلق جمهور وعشاق نادي الشارقة على فريقهم لقب «الملك» والدلالة على هذا اللقب هو تخصص الفريق في احتكار بطولات كأس رئيس الدولة، ولكن اللقب يشترك معه نادي الأهلي السعودي الذي تخصص في كأس ملك المملكة العربية السعودية فأطلق على الفريق لقب الملك.

أطلق جمهور وعشاق نادي النصر لقب العميد على فريقهم، والدلالة على ذلك هو أن الفريق من أقدم الفرق الإماراتية، حيث تأسس في عام 1945، لكن لقب عميد متداول في معظم الدول وهو دلالة على قدم الفريق، وفي هذا الجانب يعتبر نادي شباب قسنطينة الجزائري أقدم ناد عربي، حيث تأسس في عام 1898، وسبب تأسيسه هو لمقاومة الاستعمار الفرنسي في الجزائر عن طريق الرياضة.

أطلق جمهور وعشاق نادي الوصل لقب الإمبراطور على فريقهم، والدلالة على ذلك هو تحقيقه نتائج جيدة في معظم الألعاب الرياضية وليس فقط في كرة القدم فحسب، ومن خلال البحث لم أجد لقب إمبراطور يطلق على أي ناد آخر غير نادي الوصل، ولكن كان يطلق على اللاعب الألماني بيكنباور لقب إمبراطور الملاعب.

هناك الكثير من الألقاب للفرق الرياضية الكروية مثل أصحاب السعادة لنادي الوحدة، والعنكبوت لنادي الجزيرة، والنسور لنادي الإمارات، وهناك الكثير من الألقاب والدلالات استعرضنا بعضها وسنستعرض باقي الألقاب في مقال آخر.