شعار الخليج العربي

أطلقت دولة الإمارات اسم دوري الخليج العربي على البطولة المحلية الكروية الرئيسية، وهو دوري المحترفين، وأيضاً بطولة كأس الخليج العربي، وهي البطولة الثانوية، تيمناً باسم خليجنا العربي، وهو تأكيد على انتماء أبناء هذه المنطقة للخليج العربي العزيز على قلوبنا نحن أبناء دول الخليج العربي.

من خلال المقال، أدعو الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، وأدعو الاتحادات الرياضية لدول الخليج العربي لأن تتبنى اقتراح وضع شعار مجلس التعاون الخليجي على قمصان المنتخبات الوطنية لدول الخليج العربي لتعزيز انتماء أبناء هذه المنطقة بمجلسهم ووحدتهم وتعاونهم، وأيضاً لتذكير باقي العالم أن الخليج عربي وسيظل عربياً إلى الأبد.

الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وفِي كل مناسبة رياضية تلعبها على أراضيها مع الفرق الخليجية خاصة، ترسل مجموعة من قطعان الحرس الثوري، ليهتفوا باسم «الخليج الفارسي» حقداً وقهراً منهم، ولكن هيهات أن يؤثروا فينا قيد أنملة ولا يصح إلا الصحيح، والخليج بضفتيه عربي، ولا يستطيع أي إنسان أن يجحد هذه الحقيقة، أو كما يقال لا يستطيعون أن يغطوا الشمس بغربال.

نعتب على الاتحاد الآسيوي في تعامله برعونة وتغاضيه عن الانتهاكات والاستفزازات الإيرانية في المناسبات الرياضية على الأراضي الإيرانية، فلا يكفي نقل المباريات السعودية الإيرانية، إلى أرض محايدة، فكل دول الخليج العربي تتعرض لاستفزازات عنصرية وطائفية وسياسية في الملاعب الإيرانية.

ومن المفروض على الاتحاد الآسيوي، معاقبة إيران بمنع الجمهور من حضور المباريات على ملاعبها أو منع إيران من اللعب في ملاعبها في البطولات الآسيوية، بعد سلسلة طويلة من الاستفزازات والشعارات العنصرية والطائفية والسياسية وحرق الأعلام وسب الرموز السياسية والدينية.

آن الآوان لأن تتحرك الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي وتتخذ موقفاً صارماً وموحداً، وإبلاغ الاتحاد الآسيوي برفض دول الخليج اللعب في الملاعب الإيرانية إلا إذا احترمت إيران ضيوفها وخاصة الفرق الخليجية.

وآن الآوان لأن تتحرك الأمانة العامة لدول الخليج العربي في اتجاه تعزيز انتماء أبناء الخليج العربي بوضع شعار مجلس التعاون الخليجي على قمصان الفرق والمنتخبات الوطنية الخليجية، وهذا أقل إجراء يمكن أن تتخذه دول الخليج، بالرغم من بساطة هذه الحركة، لكنها تعني الكثير لأبناء مجلس التعاون الخليجي، أسوة بمسمى الكأس الغالية على أبناء الخليج، بطولة كأس الخليج العربي، التي ننتظرها دائماً بلهفة، خاصة وهي تحمل اسم الخليج العربي.

أمور كثيرة ممكن أن تتخذها الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي لتعزيز الانتماء مثل وضع شعار مجلس التعاون على قمصان الطلبة في كافة مدارس دول الخليج العربي، والكثير الكثير من الأمور التي يمكن أن تقوم بها الأمانة العامة في هذا الجانب، ونتمنى أن نراه مطبقاً قريباً جداً.