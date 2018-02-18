الإمارات.. عزم على ضرب الإرهاب

إذا عدنا قبل سنوات إلى تقييمات دول العالم للملف اليمني، لاكتشفنا أنها كانت متباينة، فالبعض استخف بالأخطار المحدقة بهذا البلد، والبعض الآخر اعتقد أن هناك حلولاً أكثر أمناً يمكن اللجوء إليها، بدلاً من مواجهة هذه الأخطار واقتلاعها من جذورها.

دولة الإمارات كان لها رأي مختلف، والآن تعترف الكثير من العواصم بدقة هذا الرأي، والسبب في ذلك أن رؤية الدولة لما يجري في اليمن بُنيت على قراءة استراتيجية عميقة للأخطار ولما قد يستجد، ولم يكن وراء هذه الرؤية سوى مصلحة الشعب اليمني الذي نتمنى أن يعيش آمناً، وألّا يتم تحويل بلاده إلى حاضنة للإرهاب ومنصة لتصديره.

هذا ما ثبت لاحقاً، فاليمن فيه جماعات انقلابية تسعى وراء السلطة وتحرض سياسياً وعسكرياً وقبلياً، وجماعات إرهابية ممثلة بالقاعدة ومن هو على نهجها، تعتاش على الخراب، وتبحث عن موطئ قدم لها تستعمله ضد الجزيرة العربية كلها، وجماعات عميلة لدول إقليمية، وأبرزها عصابة الحوثي الإيرانية التي تتشارك مع الآخرين في مهمة تدمير اليمن.

ستبقى السياسة الإماراتية المتزنة والعاقلة نموذجاً يتم تحليله على مستوى مراكز القرار، فالدولة التي تغيث الشعب اليمني بيد، تضرب باليد الأخرى كل هذه الجماعات التخريبية، لأن السكوت عليها سيؤدي إلى انتشار هذا الوباء إلى دول أخرى، وهو أمر لا يمكن انتظاره لكي يصبح واقعاً.

لقد حققت الإمارات، ضمن التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية، نجاحات كبيرة جداً، حيث تم تحرير العديد من المناطق من هذه الجماعات، وإذ تتساوى القاعدة مع الانقلابيين الحوثيين من حيث دورهم التآمري الجمعي ضد المنطقة، ها نحن نرقب أخبار «عملية الفيصل» التي انطلقت بدعم من قواتنا المسلحة في عملية كبرى لقوات التحالف العربي بوادي المسيني لتطهيره من جيوب القاعدة وأوكارها، من خلال ثلاثة محاور أساسية، وبإسناد جوي مكثف.

لقد نجحت قوات التحالف في دخول وادي المسيني والسيطرة على مداخله المؤدية إلى الساحل الذي يعتبر أهم معاقل تنظيم القاعدة الإرهابي في حضرموت، كما أن قواتنا قامت بعمليات رئيسة في حضرموت ضد تنظيم القاعدة والتنظيمات الإرهابية الأخرى خلال أبريل 2016، وكان من أبرز نتائجها الحد من الأعمال الإرهابية في عدة محافظات يمنية.

هذه التضحيات الإماراتية المباركة لم يكن لها سوى هدف واحد، هو إعادة الشرعية والاستقرار إلى اليمن، وفك أسره من يد هذه العصابات التي مهما اختلفت عناوينها المذهبية أو السياسية، تصب معاً في تحطيم هذا البلد الشقيق، لكن الإمارات والسعودية تدركان معاً أن الطريق إلى تحرير كل اليمن يستلزم هذا الإصرار الذي نراه، وسنرى شمس الانفكاك من عصابات الشر قد أشرقت عند هذا الشقيق العربي عما قريب.

إن العالم يدرك أن الإمارات والسعودية لا تتخليان عن الشعب اليمني، بل تقدمان له أيضاً كل الجهود الإغاثية للتخفيف من هذه المحنة، مقابل إيران التي لا تقدم إلا الصواريخ والأسلحة من أجل حصد المزيد من الضحايا في مواقد هذه الحرب، وبين أيدينا مجرد مثل على اقتراح بريطاني مقدم إلى مجلس الأمن للإشادة بالإمارات والسعودية، لتعهدهما بتقديم نحو مليار دولار لتخفيف حدة الأزمة الإنسانية في اليمن، وهذه منحة تضاف إلى تاريخ طويل من الدعم للأشقاء.

سيأتي اليوم الذي سيقر فيه العالم أن ما تفعله الإمارات هو تدخل عسكري وإنساني هدفه إنقاذ اليمن من هذه البلاءات، وحرب وقاية دفاعاً عن استقرار المنطقة، ولا يمكن هنا إلا أن يقال إن على الجميع تحمُّل مسؤولياتهم، مثلما أن دولتنا لن تقف مكتوفة الأيدي، وستقوم بما تراه مناسباً ويتطابق مع رؤيتها الاستراتيجية.