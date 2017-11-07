سيف الإمارات ومنتدى الإعلام

يتطور منتدى الإعلام الإماراتي من عام إلى عام، ليتحول إلى مهرجان سنوي يضم بين جنباته كل جديد، فالأفكار متجددة والجلسات متعددة والطرح لا يتوقف، وفي كل نسخة هناك المزيد، والأجمل أنه شامل لكل مدارس الإعلام، فكل فن من فنون الإعلام تجد له حضوره ومريديه، وكل ناجح في مجاله تلقى له مكاناً وزاوية، يعرض من خلالها تجربته ونجاحاته، المدرسة التقليدية حاضرة بأسمائها ورموزها، المدرسة الحديثة قادمة بشخصياتها وأدواتها، فهو سوق عكاظ إماراتي لا يعرف إلا الوطنية الحقة والتلاحم الذي نعيشه قيادةً وشعباً.

نسخة هذا العام، التي احتضنها مركز دبي التجاري العالمي أمس، واصلت إبهارها وتألقها من خلال عدة جلسات متنوعة، طرح فيها رواد الإعلام من مسؤولين ومختصين عصارة خبراتهم، في مواجهة الظروف المحيطة والتحديات التي تواجهنا هذه الأيام، وكان لمشاهير التواصل الاجتماعي منصاتهم التي تواصلوا عن طريقها مباشرة مع الجمهور هذه المرة ومن دون حواجز وإنترنت، موضحين تجاربهم في الدفاع عن الإمارات.

الجلسة الأبرز في اليوم الإعلامي الرائع تلك التي تحدّث فيها الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الذي كان كعادته صريحاً وهو يخاطب المئات من الحضور في المسرح الرئيس.

الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان تحدّث عن الإعلام ومسؤولياته، وأمانة الكلمة التي يجب أن يتحلى بها كل إعلامي يمثل الدولة بشكل عام، والإماراتي على وجه الخصوص، «سيف الإمارات» تطرق إلى ما يسمى بالربيع العربي، وكم كان صادقاً عندما أطلق عليه اسماً معبّراً واصفاً إياه بــ«الفصل الملوث»، وهو خير توصيف للكوارث التي حلّت بالدول التي ضربها هذا «الفصل الملوث»، وهذه التسمية لم يسبق لأحد أن أطلقها على ما حل ببعض الدول العربية من جراء ربيعهم الفاشل، بدعم من أراد خراب الدول وليس صلاحها ونهضتها كما يدّعون.

الأرقام كانت حاضرة بقوة في حديث الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، مشيراً إلى أنه لو تم صرف ما تكبدته دول «الفصل الملوث» من خسائر بلغت تريليون دولار، على التعليم، لأمكن الاستفادة من 4 ملايين خريج من كبرى الجامعات العالمية.

ووجّه سموه حديثه إلى البعض بأنهم مهما حاولوا التلون فسيبقون كالحرباء التي حتى لو تعلقت بغصن الزيتون، ففي النهاية لن تكون سوى حرباء، ولن تتحول إلى زيتونة كما يتوهم البعض.

صافرة أخيرة

عندما تبحث عن النجاح، لا بد أن تبحث عن إدارة تستطيع أن تقودك إلى النجاح، هكذا هو صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قائد ناجح يبحث عن القيادات الناجحة، وأكبر دليل منتدى الإعلام.