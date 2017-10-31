معالجة الاضطراب النفسي

سعدنا بالكوميديا المتنوعة، ولم نشعر قط أن وراء الحيوية المفعمة بالطاقة لدى روبين وليامز كان هناك رجل قضى حياته في الأداء الكوميدي أمام الجمهور، ليخفي اكتئابه الذي امتد 35 عاماً، لذا وضع حداً لحياته بالانتحار.

قال باد فريدمان مؤسس نوادي امبروف الكوميدية: إنه لم يلحظ معاناة وليامز طوال فترة معرفته به، وهو متيقن أيضاً أن الأغلبية من الناس لم يكونوا على دراية بهذا الألم بداخله.

للأسف، الكثير يستهينون بمرض الاكتئاب، بسبب نظرتهم القاصرة لهذا النوع من الأمراض وتصنيفهم المسبق، الذي يضع المصابين به في خانة «الشعور بالحزن».

ولكن الشعور بالحزن والاكتئاب مختلفان تماماً، فالشعور بالحزن ينبغي ألا يقلقنا بشكل كبير لأنه حالة مؤقتة تختفي عاجلاً أم آجلاً مع مرور الوقت، أما الاكتئاب فهو اضطراب نفسي يستمر لفترة أطول، ويحمل أعراضاً كثيرة كمشاعر اليأس والضيق والقلق والأسوأ من ذلك هو الرغبة في الانتحار، لذا يجب علينا التمييز بين النوعين ونصح المصابين بالاكتئاب لمراجعة الطبيب المختص، للتأكد من طبيعة الاضطراب فليس كل من قال: أنا مكتئب هو حقاً كذلك، فالاكتئاب مرض نفسي لا يستهان به.

والمختصون هم المعنيون بتشخيص درجة الاكتئاب فاضطراب الاكتئاب نفسه له أقسام ودرجات، وأعراض الاضطرابات متداخلة لا يعرفها سوى الطبيب المختص.

اليوم بسبب زيادة حالات الاكتئاب في الوطن العربي، اختارت منظمة الصحة العالمية هذا العام موضوع الاكتئاب كحملة ليوم الصحة العالمي 2017، تحت عنوان «دعونا نتحدث عن الاكتئاب»، وذلك لزيادة معدل الإصابة بمرض الاكتئاب بسبب غياب الدعم النفسي اللازم ما أدى إلى سرعة انتشاره وإصابة الكثيرين بالعديد من الأعراض مثل: القلق والشعور بعدم احترام الذات و التفكير في إيذاء النفس أو الانتحار.

ولكن ما هو السبب الرئيسي للاكتئاب؟ العوامل التي تساعد في الاكتئاب قد تكون أسباب وراثية أو قد تكون الشخصية لديها القابلية للإصابة بهذا الاضطراب، أو قد يكون بسبب المحيط والمجتمع أو بسبب تناول بعض الأدوية المسببة للاضطراب أو الشيخوخة.

وفقاً للنظريات الطبية، السبب الرئيسي يكمن في انخفاض مستوى الناقلات العصبية التي تعتبر مواد كيميائية تستخدم لتحقيق الاتصال بين الخلايا العصبية، لذا حين يتناول المريض الأدوية المضادة للاكتئاب ترفع من مستوى الناقلات العصبية التي تقضي على أعراض الاكتئاب.

الخطة العلاجية تكون بوصف الطبيب المختص للأدوية المضادة للاكتئاب والعلاج النفسي يكون للأهل والأقارب والأصدقاء النصيب الأكبر في دعم المريض معنوياً ومنحه الحب والحنان والعطف.

تم إخباري من قبل إحدى الأخوات «حين أشعر بالاكتئاب يتم نصحي دائماً بقراءة القرآن، وأنا أقرأ القرآن وما زلت أشعر بالاكتئاب»، اضطراب الاكتئاب لا بد أن يتم معالجته من قبل المختصين مع الإيمان التام أن الله جل علاه هو الشافي والمغيث لقوله تعالى: {الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ} (الرعد:28).