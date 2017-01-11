حكايات لن تنسى

«لا يوجد أي ملاكم في تاريخ الملاكمة عانى من مرض باركنسون. فليس لدي أية إصابة في دماغي تفيد بأن المرض كان بسبب الملاكمة» – الملاكم محمد علي كلاي.

أصيب أسطورة الملاكمة محمد علي كلاي بمرض الباركنسون أو الشلل الرعاش في عام 1984 وتدهورت صحته في عام 2005 بشكل كبير فتوالت بعدها نكساته الصحية، ولكن آخر وعكة صحية في جهازه التنفسي ختمت أسطورته عن عمر يناهز الـ74 عاماً.

رغم معاناته مع مرض الباركنسون التي عاشها في صراع استغرق 32 عاماً، استطاع أن يتعايش ويتأقلم معه جيداً لأنه يؤمن بأنه اختبار من الله على مدى صبره وتحمله.

مرض الباركنسون مدمر لأنه يتطور بشكل تدريجي فيصيب المرضى في بادئ الأمر باهتزازات طفيفة في اليدين، ومع مرور الوقت تزداد حدة المرض، ويحدث عدم اتزان أثناء المشي وخلل في إظهار تعبيرات الوجه، ويبدأ بالتأثير على العضلات فيصيبها بالضعف، وذلك بسبب تلف جزء معين في النواة القاعدية في الدماغ المسؤولة عن إفراز مادة الدوبامين الضرورية لتوازن الحركة في جسم الإنسان.

اليوم تم التوصل إلى علاج حديث يسمى تحفيز عميق للدماغ Deep Brain Stimulation والتي تخفض من الحاجة إلى العقاقير، و يبدو أننا مع التطور الطبي مُقبلون على ثورة كبيرة في المجال الطبي، خصوصًا مع تطوُّر أساليب البحوث، فلقد تم التوصُّل إلى علاجات لأمراض كانت حتى الأمس القريب ميئوساً من علاجها.

قصة الملاكم الأسطورة جعلتني أتذكر من كان وما زال راسخاً في القلب والذاكرة، إذ كنت الحفيدة الأولى لجدي رحمه الله الذي كان أول مهندس معماري في عائلتي آنذاك، كان لديه قوة داخلية تدفعه للعمل والاجتهاد وهذه القوة هي قوة الإرادة التي تكمن في داخل كل إنسان والتي تصدر عن رغبته الشديدة في تحقيق ما يطمح إليه، وعندما وصل جدي إلى ما كان عليه من ثراء كان الغرباء يعتقدون أنه قد يكون الابن المدلل في العائلة الذي اعتاد الحصول على كل ما يريد والحقيقة هي أنه كان في صغره يعين ويساعد والديه في أمور المنزل.

في صغري كان يبهرني برسوماته الهندسية التي كانت بمثابة اللغة التي تمكنه من التعبير عن أي تصميم بطريقة يستطيع أن يقنع من حوله بمدى فاعليتها، وكان بالنسبة لي الشخص الملهم الذي كان يغمرني بالرغبة في التميز. وبعد مرور سنوات انتهت رواية الجد الذي لم ولن أنساها ما حييت حين أصيب بمرض الباركنسون.

فلقد بدأ يذهب إلى الأطباء بكثرة فزادت الأدوية التي يجب أن يأخذها لعدم قدرته على المشي ولا حتى تبديل ملابسه والتحدث أو تناول الطعام، وهنا أدركت أنني بدأت أفقده شيئاً فشيئاً، ورحل الجد المكافح صاحب العزيمة القوية عن حياتي ولكني رسمت له في مخيلتي صورة هندسية جميلة مرصعة بأجمل الذكريات.