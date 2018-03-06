دبي.. بيئة الريادة

رسالة ثقة واطمئنان توجهها دبي لمجتمع الأعمال، جوهرها أنها المكان الأفضل للاستثمار وممارسة الأعمال، وأن توفير البيئة المثالية والآمنة للاستثمار هو سياسة ونهج ثابت.

من هذا المنطلق جاء اجتماع المجلس الاستراتيجي التابع للمجلس التنفيذي أمس، في سياق المراجعات الدورية والتقييم المستمر لأداء السوق، لدراسة وتتبع تكلفة الأعمال التجارية، ما يقدم دفعة معنوية ومادية لقطاع الأعمال، ويطمئنه أن الحكومة تتابع نبضه بكل دقة وتفصيل، خاصة أن الاجتماع يأتي بعد أيام من قرار عدم زيادة الرسوم الاتحادية والمحلية.

ويؤكد هذا التوجه الحرص على تجسيد رؤية القيادة الرامية إلى ترسيخ سمعة الإمارة مكاناً للريادة والتنافسية، ومركزاً دولياً رائداً للأعمال التجارية، كما يؤكد قربها من التحديات التي يواجهها القطاع الخاص الذي تؤمن بدوره المحوري في تحقيق تلك الريادة. لذلك وجهت القيادة دائماً بدعم القطاع الخاص وتوفير حواضن نموه وجعلته شريكاً في قصة نجاح دبي وهو أمر يظهر مدى الاهتمام بالمحافظة على جاذبية المناخ الاستثماري، وإعادة النظر في أي عوامل قد تترك تأثيرات سلبية.

ولأننا نعرف أن من سمات دبي نجاحها في مواجهة التحديات والتغلب عليها وإيجاد الحلول المبتكرة والاستباقية التي تحافظ على ريادة الإمارة في كل القطاعات، فإن مؤشرات الاجتماع تؤكد أن بيئة الأعمال مقبلة على جرعات إضافية من الدعم والمساندة التي تحافظ على ريادة دبي وتفوقها العالمي.