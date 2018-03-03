شهر الإمارات للابتكار محطة في مسيرة المعرفة

أصبح الإبداع والابتكار حاجة ماسة في الوقت الراهن، وليس مجرد ترف فكري أو قيمة مضافة، وبفضل الرؤية الثاقبة لقيادتنا الرشيدة التي تستشرف المستقبل وتصنعه، باتت دولة الإمارات العربية المتحدة قطباً عالمياً تستقطب المواهب والعقول والكفاءات والمبتكرين من حول العالم.

فلدولتنا قيادة استثنائية صنعت مستقبلاً لأجيال بعد أجيال، وحققت إنجازات لم تخطر على بال، وتبنت ثورة معرفية شاملة في جميع المجالات، في ظل رؤية شاملة داعمة للاقتصاد القائم على المعرفة، وتسخير أحدث التقنيات، والاستثمار في العقول، وإبراز المبتكرين ودعم ابتكاراتهم وأفكارهم، وترسيخ الابتكار باعتباره ممارسة يومية وعادة مؤسسية بين مؤسسات الدولة.

هذه الرؤية المستقبلية في تعزيز الابتكار واكبتها مجموعة من المبادرات الطموحة، ففي عام 2014، أقر مجلس الوزراء عام 2015 عاماً للابتكار في الدولة، حيث وجّه كافة الجهات الاتحادية القيام بتكثيف الجهود، ومراجعة السياسات الحكومية، بهدف خلق بيئة محفزة للابتكار تصل بدولة الإمارات العربية المتحدة للمراكز الأولى عالمياً. وتم إطلاق أسبوع الإمارات للابتكار في أغسطس من عام 2015، تماشياً مع إعلان عام 2015 عاماً للابتكار في الدولة.

يقول سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله: «عندما تكون الحكومات مبتكرة، فإن بيئة الدولة تكون كلها مبتكرة، وعندما تشجع البيئة على الإبداع والابتكار تنطلق طاقات الناس نحو آفاق جديدة، وتتفتق مواهبهم، ويصبح تحقيق أحلامهم وطموحاتهم ممكناً، وهذا أحد أسرار نجاح الدول التي تشجع شعوبها على الابتكار».

الابتكار ركيزة

يعد الابتكار ركيزة أساسية في هيئة كهرباء ومياه دبي/ نظراً لما تشهده عملياتنا وخدماتنا من تطوير مستمر انسجاماً مع رؤيتنا بأن نكون مؤسسة مستدامة مبتكرة على مستوى عالمي، وتحقيقاً لأهداف الاستراتيجية الوطنية للابتكار لجعل دولة الإمارات ضمن الدول الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم، وكذلك استراتيجية دبي للابتكار لجعل دبي المدينة الأكثر ابتكاراً في العالم. فقد أدرجت الهيئة الابتكار في رؤيتها ورسالتها وقيمها، ورفعت أهمية محور الابتكار في خطتها الاستراتيجية إلى 40%، وأضافت أهدافاً تعنى مباشرةً بالتركيز على الابتكار واستشراف المستقبل وإسعاد المعنيين، وأسست فريق للابتكار يضم نخبة من الخبراء والمبتكرين من مختلف قطاعات الهيئة، تدعمهم فرق الابتكار في مراكز إسعاد المتعاملين التابعة للهيئة.

مبادرات

وعلى مدار الأعوام السابقة، أثمرت جهود الهيئة في مجال الابتكار مبادرات رائدة مكنتها من اختصار الوقت والجهد، ومواكبة الثورة الصناعية الرابعة، والتوجه العالمي الجديد نحو الاعتماد بشكل كبير على تقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات وإنترنت الأشياء، بما يدعم مبادرة (دبي 10X) التي تشكل منهج عمل لحكومة دبي للانتقال بالإمارة نحو ريادة المستقبل، وجعلها تسبق مدن العالم بعشر سنوات عبر الابتكار الحكومي.

نحن في الهيئة نولي «شهر الإمارات للابتكار» أهمية كبيرة، ونرى فيه فرصة فريدة لإبراز جهود الهيئة ومبادراتها وابتكاراتها الرائدة الهادفة إلى تحقيق رؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، لحكومة المستقبل التي تعمل من أجل سعادة الناس، وتستشرف المستقبل بكل ما أوتيت من إمكانات وقدرات، من أجل غدٍ أفضل لأجيالنا الحالية والقادمة؛ مستنيرين بمقولة سموه: «علينا استباق التغييرات المتسارعة في العالم مع ثورة الابتكارات التكنولوجية وتطورها، لأننا إن تباطأنا الآن وسمحنا لها بتجاوزنا ولم نكن أسرع منها فلن يكون لنا مكان في المستقبل».

العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي