إيران تحاربنا بــ «حزب الله»

«حزب الله» أكبر الأذرع التي تحاربنا بها إيران في المنطقة
خالد بن أحمد آل خليفة
وزير خارجية البحرين
«حزب الله» أكبر الأذرع التي تحاربنا بها إيران في المنطقة
خالد بن أحمد آل خليفة
وزير خارجية البحرين
لا مكان للمحاذير السياسية والمجاملات عندما تكون حياة الناس في خطر. وضعت نقطة في نهاية السطر، وسأضع ألف نقطة، ولن نتجادل
على الرغم من استمرار أزمة قطر، هناك قناعة عامة بضرورة الحفاظ على استمرار مسيرة مجلس التعاون الخليجي كصيغة تحقق العمل الخليجي الجماعي المشترك لدول الخليج.
تواجه ميليشيات الحوثي الانقلابية مأزقاً كبيراً حيث يضيق الحصار عليها مع توالي هجمات الجيش الوطني اليمني على مواقع وجيوب ميليشيات..
لم يخطر على قلبي بأني سأكتب مقالا في وصف سيدنا عمر بن الخطّاب، (رضي الله عنه)،
في أحد اللقاءات صدم غاري جونسون حاكم نيومكسيكو السابق الحضور الذين كانوا ينتظرون استمراراً في السخرية من «فقاعة» الصين وكونها منافسة لسيدة العالم
إن كان هناك من أساء للقضية الفلسطينية فهم الإيرانيون، فقد كان الشاه حليفاً قوياً لإسرائيل، ولعب دوراً خطيراً في حرب 67، وعندما جاء الخميني
كان بيكاسو الرسام الإسباني الشهير يسير في أحد الأسواق وإذا بامرأة تأتي إليه وتقول له: سيد بيكاسو هل لك أن ترسم لي رسمة
صباح كل يوم ألقي عليه التحية فهو عميد دورات الخليج العربي لكرة القدم، أجده جالساً بمقر فندق الشيراتون مقر الإعلاميين
كانت العمامة رمزاً، وكان لصاحبها قيمة عالية ومكانة رفيعة في المجتمعات الإسلامية، فهذه «اللفة» التي توضع على الرأس إشارة للناس .
عندما لاحظت ممالك أوروبا أنّ عبدالرحمن الناصر أعاد ترتيب أوراق البيت الأندلسي الممزّق والذي كاد يسقط مبكراً لولا هذا الشاب الذي لم يتجاوز الحادية والعشرين سنة من عمره عندما أمسك بدفّة حُكم قرطبة.