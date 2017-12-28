قالوا

إيران تحاربنا بــ «حزب الله»

التاريخ:
طباعة Email

«حزب الله» أكبر الأذرع التي تحاربنا بها إيران في المنطقة

خالد بن أحمد آل خليفة

وزير خارجية البحرين

 

طباعة Email

تعليقات

comments powered by Disqus
↑ أعلى
Happiness Meter Icon