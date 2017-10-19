مأساة ليبيا واعترافات قطر

حاول وزير خارجية نظام الدوحة أن يقلل من دور بلاده الإجرامي في المأساة الليبية عندما قال في حديثه لمجلة «جون أفريك» الفرنسية إن شحنات من المواد التابعة للهلال الأحمر ضلت طريقها، وبدل أن تذهب إلى مستحقيها، ذهبت إلى الإرهابيين.

إن هذا التصريح يدخل في إطار سياسات طمس الحقائق والتلاعب بالمعلومات، والتهرّب من المسؤولية الأخلاقية والقانونية والسياسية، حيث يعرف الليبيون، كما غيرهم، أن الدور القطري في خراب ليبيا لا يتعلق بشحنات أرز أو سكر أو زيت أو أدوية وصلت عن طريق الخطأ إلى الجماعات الإرهابية أو الميليشيات المسلحة، وإنما يتصل أساساً بالسلاح الذي كان يمر عبر الحدود التونسية في العام 2011 في صناديق عليها شعار الهلال الأحمر القطري، وفي إرسال الدبابات والمجنزرات والعربات المسلحة إلى شرق البلاد ووضعها على ذمة مقاتلي تنظيم القاعدة، وفي التلاعب بالرأي العام العربي والدولي من خلال حملات إعلامية كاذبة مدفوعة الثمن، وفي استقطاب المرتزقة من دول الجوار وغيرها لتدمير مؤسسات الدولة وتمزيق النسيج الاجتماعي، وفي ضرب مقومات الوطنية الليبية من أجل التمكين للإخوان وحلفائهم ضمن ما سمي آنذاك بثورات الربيع العربي، ثم في تمويل الميليشيات المسلحة وتوجيهها لشن الهجومات الدموية على المدن والقرى والقبائل بدعوى أنها موالية للنظام السابق، وفي شن الحملات الممنهجة ضد الجيش الوطني، والانقلاب على البرلمان المنتخب، والتلاعب بالمصرف المركزي، ومحاولات وضع اليد على ثروة النفط والغاز.

تساؤلات

ثم، أليست قطر هي التي تآمرت مع ساركوزي ضد ليبيا؟ أليست قطر هي التي قامت بتسليح من سمتهم بالثوار قبل أن يتبين أن أغلبهم مرتبطون بالجماعات الدينية المتشددة ؟ أليست قطر هي لعبت على التناقضات الجهوية والقبلية بواسطة إعلام مؤدلج هدفه إعلان الخلافة في شمال إفريقيا ثم الاتجاه بها إلى المشرق والخليج العربيين؟ ألم تروّج قطر الأكاذيب التي ساهمت في تدمير الدولة الليبية ثم تبين أنه تم تصنيعها داخل غرف عمليات مغلقة لتأجيج الموقف لا أكثر؟ أليست قطر هي التي أرسلت جواسيسها وقواتها الخاصة إلى داخل التراب الليبي ورفعت علمها فوق باب العزيزية؟ أليست قطر هي التي جلبت الإرهابي عبد الحكيم بالحاج ودفعت به إلى طرابلس وتقديمه على أنه قائد الثورة المسلحة؟ أليست قطر هي التي دفعت بعناصر من تنظيم القاعدة ليسيطروا على البلاد ويعبثوا بمصالح البلاد ما تسبب في تهجير مئات الآلاف من الليبيين في الداخل والخارج؟ أليس عزمي بشارة أفلاطون الدوحة وصبي الموساد من وضع خطة تمزيق القبائل وتهجير البدو من أجل التمكين للإخوان في مدن الساحل الغربي؟ أليس القرضاوي هو من أفتى بقتل القذافي وأنصاره ورموز نظامه بعد أن خططت مخابرات الحمدين لاغتيال عبد الفتاح يونس؟