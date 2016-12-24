أول سفينة أميركية ذاتية القيادة

أطلقت الولايات المتحدة سفينة حربية ذاتية القيادة في عرض البحر، أخيراً، بهدف إجراء عدد من الاختبارات عليها، بما في ذلك التحقق من إمكانية امتثالها لمعايير السلامة الدولية للعمل في البحر، وضمان أن السفينة قادرة على استخدام رادار وكاميرات لتفادي الاصطدام بالسفن الأخرى.

وأفادت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية«في تقرير نشرته أخيرا، عن توجه تلك السفينة ويطلق عليها تسمية»سي هانتر«، قبالة سواحل سان دييغو، للبدء باختبارات على مدى عامين لأجهزة الاستشعار وبرمجيات القيادة الذاتية في البحر، للتأكد من القدرة على الامتثال للوائح الاصطدام البحري، ولإثبات المفهوم في مجموعة متنوعة من المهام البحرية.

السفينة، التي يبلغ طولها 132 قدما(40 مترا)، غير مسلحة، لكن نماذج مستقبلية عنها يمكن تجهيزها بأسلحة إذا تطلب الأمر، وفقاً للمسؤولين.

وتعد هذه السفينة المعادل البحري لسيارة غوغل ذاتية القيادة. يبلغ سعرها 20 مليون دولار وبكلفة تشغيل يومية تصل إلى 20 الف دولار، مما يجعلها غير مكلفة نسبيا على سلاح البحرية.

يجري تشغيلها بمحركين على الديزل، كما يمكنها الوصول إلى سرعة 27 عقدة في الساعة. وخلال الاختبار الأولي لقدراتها الذاتية المستقلة، قامت السفينة بتنفيذ مهمات متعددة مع التوقف عند نقاط عدة، من دون أي شخص يوجه مسارها أو يزيد من سرعتها.

وقد أنجزت شركة»لايدو«اختبارا لمحطة المراقبة التي تشرف من بعيد والتي تسمح بالتحكم عن بعد بالسفينة، وتمكنها من القيام بمهام جديدة من مواقع بعيدة، سواء أكانت عائمة أو على الشاطئ.

ومن المقرر أن يستمر اختبار نظام التشغيل الذاتي للسفينة في إطار مجموعة متنوعة من السيناريوهات خلال خريف 2017 كجزء من برنامج الاختبار الساري لعامين والممول بشكل مشترك من قبل وكالة مشاريع البحوث المتقدمة الدفاعية (داربا)، ومكتب البحوث البحرية (أو إن أر).

ويقول مايك تشاغنون، رئيس مجموعة ليدوس للحلول المتطورة، إن:»سي هانتر«هي في طليعة تكنولوجيا التحكم الذاتي الجديدة للجيش الأميركي» مضيفا: «الاختبار التشغيلي هدفه تسليط الضوء على القدرات غير المسبوقة التي يمكن أن يقدمها هذا النوع من السفن الموجهة عن بعد لقواتنا المسلحة».

ويقول الخبراء إن للسفينة إمكانية إحداث تغيير جذري في سلاح البحرية، ليس هذا فحسب، وإنما أيضا في عملية الشحن التجاري.