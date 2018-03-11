تيلرسون يلغي برنامجه في نيروبي بسبب وعكة صحية

ألغى وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون، الذي يقوم بجولة في أفريقيا، برنامجه أمس في نيروبي بعد إصابته بوعكة صحية، بحسب ما أعلن الوفد الأميركي الذي أكد أنه سيزورها اليوم الأحد.

وأعلن مساعده ستيف غولدستين أن «وزير الخارجية لا يشعر بأنه على ما يرام، بعد يومين طويلين عمل خلالهما على مسائل مهمة مثل كوريا الشمالية، وألغى برنامجه». وكان من المقرر أن يشارك تيلرسون في حدث في إطار برنامج المساعدات الأميركي «بيبفار» لمرضى الإيدز في أفريقيا.

كما كان من المفترض أن يشارك في مراسم بمناسبة الذكرى السنوية 20 للاعتداءات على سفارتي الولايات المتحدة في نيروبي ودار السلام العاصمة الاقتصادية لتنزانيا، التي أوقعت 224 قتيلاً وأكثر من خمسة آلاف جريح في 7 أغسطس 1998.