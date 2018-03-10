الأمم المتحدة تدعو لإحالة الفظائع بحق الروهينغا إلى «الجنائية الدولية»

دعا الأمير زيد بن رعد الحسين، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان أمس، إلى إحالة الفظائع التي يعتقد أنها ارتكبت بحق أقلية الروهينغا المسلمة في ميانمار إلى المحكمة الجنائية الدولية.

كما حض حكومة ميانمار على السماح بدخول مراقبين لولاية راخين للتحقيق في أعمال إبادة جماعية يشتبه في ارتكابها بحق الأقلية المسلمة. وأضاف في مؤتمر صحافي في جنيف، «أجل.. نقول إن هناك شكوكاً قوية في أن أعمال إبادة جماعية ربما ارتكبت ولكن لا يمكن أن يؤكد ذلك سوى محكمة»، وقال «لن يدهشني الأمر على الإطلاق إذا خلصت محكمة لتلك النتيجة في المستقبل».

وكان ثاونج تون مستشار الأمن القومي في ميانمار قال أول من أمس، إن بلاده ترغب في الاطلاع على دليل دامغ على اتهامات بالتطهير العرقي أو الإبادة الجماعية. ورداً على سؤال عن هذا التصريح قال الأمير زيد إن السلطات في ميانمار تنكر الحقيقة مراراً وأضاف: «الإشارة إلى أن راخين لم تشهد أحداثاً خطيرة.. أمر غير معقول وسخيف. كيف يمكنهم قول ذلك؟»

ولم تسمح ميانمار لمقررة الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الإنسان يانغي لي بزيارة البلاد لإجراء تحقيق. وقالت في تقرير نُشر أمس، إنها ترى أدلة متزايدة تشير إلى احتمال ارتكاب إبادة جماعية وإنها ترغب في مقاضاة المسؤولين عن ارتكاب جرائم في حق الأقليات العرقية والدينية.

وأضافت في تقرير سلمته لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أنها تزداد ميلاً «للرأي القائل إن الأحداث تحمل سمات الإبادة الجماعية» ومن ثم تدعو بأشد العبارات الممكنة لمحاسبة المسؤولين عنها. وأضافت «ينبغي محاسبة القيادة التي لم تفعل شيئاً للتدخل أو لوقف أو إدانة هذه الأفعال».