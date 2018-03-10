«حقوق الإنسان»: رئيس الفلبين بحاجة إلى فحص نفسي

أعلن المفوض السامي لحقوق الإنسان، زيد رعد الحسين، أمس، أن رئيس الفلبين، رودريغو دوتيرتي، الذي وجه شتائم إلى مقرري الأمم المتحدة، بحاجة إلى «فحص نفسي».

وتلا رعد الحسين في مؤتمر صحافي في جنيف قائمة الانتقادات التي وجهتها مانيلا إلى هؤلاء المقررين. وقال إن «الأمر يحمل على الاعتقاد بأن رئيس الفلبين بحاجة إلى نوع من الفحص النفسي».

وجاء ذلك بعد أن سعت حكومة دوتيرتي لإعلان أن محققاً من الأمم المتحدة ومحامياً فلبينياً سابقاً وأربعة قساوسة كاثوليك سابقين «إرهابيون». وقال زيد «يحتاج للخضوع لنوع من الفحص النفسي. هذا النوع من التعليقات غير مقبول.. غير مقبول». وباتت مقررة الأمم المتحدة الخاصة حول جرائم القتل خارج إطار القانون آغنيس كالامار شوكة في خاصرة رئيس الفلبين.

وخلال لقاء مع ممثلين من الفلبين لدى مجلس حقوق الإنسان في جنيف، أشار رعد الحسين إلى مقالات صحافية نشرت في نوفمبر الماضي في الفلبين يكيل فيها دوتيرتي الشتائم لكالامار ويهدد بصفعها. وشدد المفوض السامي أن «هذه الهجمات لا يمكن أن تبقى من دون رد».