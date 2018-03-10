شغب بمخيم للاجئين في ليسبوس اليونانية واعتقال 15 شخصاً

ذكرت الشرطة اليونانية أمس، أن أعمال عنف اندلعت في مخيم للاجئين في جزيرة ليسبوس اليونانية في بحر إيجه، ما أسفر عن اعتقال 15 شخصاً.

وكانت مجموعة من اللاجئين الشبان، أغلبهم من باكستان وشمال إفريقيا، قد اجتاحت العديد من المكاتب في مخيم موريا بعد رفض طلباتهم للجوء. ويواجهون الترحيل إلى تركيا، بموجب اتفاق بين الاتحاد الأوروبي وأنقرة في مارس 2016.

وكان قد تم إقامة مخيم موريا كواحد من نقاط الفحص الرئيسية للاجئين، الذين يسعون إلى اللجوء في الاتحاد الأوروبي، خلال أزمة الهجرة في عامي 2015 و2016.

ووصل أكثر من مليون شخص إلى أوروبا من تركيا، حيث عبروا الجزر اليونانية في بحر إيجه والبر الرئيسي، ثم عبروا دول البلقان، قبل أن تغلق الدول حدودها في وجههم أثناء مرورهم بها. وقدم هؤلاء في المخيمات مثل موريا طلبات للجوء، لكن العملية بطيئة بشكل مؤلم. وكان نحو خمسة آلاف لاجئ في موريا قد تقطعت بهم السبل هناك منذ أشهر.