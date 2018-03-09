النمسا تعتقل أفغانياً متهماً بطعن 4 أشخاص

أعلنت الشرطة النمساوية أنها اعتقلت مشتبهاً فيه أفغانياً «23 عاماً»، فيما يتعلق بهجومَيْ طعن منفصلين في فيينا، أسفرا عن إصابة 4 أشخاص. وقال الناطق باسم الشرطة، باتريك مايرهوفر، في بيان، أمس، إنه تم اعتقال المشتبه فيه بعد وقت قصير من طعن رجل يبلغ من العمر 20 عاماً، وجلبه إلى مستشفى بجروح مهددة للحياة مساء الأربعاء الماضي.

وتقول الشرطة إنها ما زالت تحقق فيما إذا كان المشتبه فيه مسؤولاً أيضاً عن طعن عائلة مكونة من 3 أفراد قبل ساعة من الهجوم، وذلك في قلب فيينا أيضاً. ولم تنشر الشرطة أي تفاصيل أخرى عن هوية المشتبه فيه.

وتعرض جميع أفراد الأسرة الثلاثة، وهم الوالد (67 عاماً)، والوالدة (56 عاماً)، وابنتهما (17 عاماً) لإصابات تهدد الحياة ونقلوا إلى المستشفى. والهجوم الأول الذي استهدف العائلة، لم تتضح ظروفه أو دوافعه، ووقع في شارع براترستراس التجاري العريض قرب محطة لمترو الأنفاق في الدائرة الثانية للعاصمة النمساوية.

وبعد فترة قصيرة، شهدت المنطقة نفسها هجوماً ثانياً مماثلاً أصيب خلاله هذه المرة شاب شيشاني (20 عاماً) بجروح خطرة، في حين تمكنت الشرطة من اعتقال رجل أفغاني يشتبه في أنه هو الذي طعن الشيشاني. وعلى الرغم من أن مستوى الإنذار من خطر وقوع هجوم إرهابي في النمسا مرتفع، فإن الدولة الأوروبية لم تشهد في السنوات الأخيرة أي اعتداء.