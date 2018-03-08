بوتين: أميركا أطاحت يانوكوفيتش بخداع وقح

اتهم الرئيس الروسي فلادمير بوتين الولايات المتحدة بخداع بلاده «بوقاحة» مع تقديم «الدعم الكامل» من أجل الإطاحة بالرئيس الأوكراني الموالي لروسيا عام 2014، وذلك بحسب حوار نشر أمس.

وقال بوتين في الحوار إن أميركا طالبت روسيا ببذل قصارى جهدها لكيلا يستخدم الرئيس الأوكراني حين ذاك فيكتور يانوكوفيتش الجيش لقمع حركة الاحتجاج المتصاعدة.

وأضاف أنه بعد يوم من طلب أميركا، في أواخر فبراير 2014، تم الإطاحة بيانوكوفيتش، موضحاً أن أميركا قدمت «دعما كاملا للذين أطاحوا بيانوكوفيتش».

وأوضح بوتين «أميركا لم تخدع روسيا بمثل هذه الطريقة الفظة والوقحة من قبل»، مضيفاً «بالنسبة لروسيا، أوكرانيا ليست مجرد دولة على الجانب الآخر من العالم».