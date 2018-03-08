حظر الحجاب في محاكم ألمانيا.. والنقاب بجامعة إندونيسية

أيدت محكمة ألمانية السماح للمحاكم بحظر ارتداء الحجاب خلال العمل داخل أروقتها. وألغت المحكمة الإدارية في مدينة ميونخ أمس، بذلك قرارا سابقا للمحكمة الإدارية في مدينة أوغسبورج رأى في حظر ارتداء الحجاب خلال العمل داخل المحاكم تمييزا، في وقت قررت جامعة إسلامية في إندونيسيا حظر النقاب داخل الحرم الجامعي.

على صعيد متصل، انتقدت جماعات إسلامية ونشطاء في إندونيسيا أمس، جامعة حكومية بعد منعها الطالبات من ارتداء النقاب بسبب مخاوف من انتشار الفكر المتشدد في الحرم الجامعي.

وقالت الجامعة الإسلامية الحكومية في مدينة يوجياكرتا بجزيرة جاوة إن لديها 41 طالبة يرتدين النقاب وستعرض عليهن جلسات للمشورة، وستطلب منهن في النهاية التخلي عن النقاب إذا أردن مواصلة الدراسة.