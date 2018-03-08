رئيس الأركان الباكستاني يدعو إلى حل سياسي بأفغانستان

أكد الجنرال زبير محمود حيات، رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الباكستانية، أن الموقع الجيوسياسي لباكستان يخلق فرصاً عظيمة، وفي الوقت نفسه ينطوي على تحديات كبيرة لها.

وذكر الجنرال حيات في المحاضرة، التي ألقاها بمركز الإمارات للسياسات بأبوظبي بعنوان «البيئة الأمنية الإقليمية»، أن باكستان لديها حدود طويلة مع دول عديدة، مثل إيران وأفغانستان والهند والصين، فضلاً عن أنها تُجاور دولاً يزيد عدد سكانها على مليار نسمة، كالهند والصين.

وأضاف حيات أن من التحديات الرئيسة التي تواجهها باكستان استمرار حالة اللااستقرار وغياب السلم في أفغانستان.

وأشار الجنرال الباكستاني إلى أن بلده يستضيف على أراضيه أكثر من ثلاثة ملايين لاجئ أفغاني، وأن هؤلاء يمثلون نسبة 10 في المئة من سكان أفغانستان.

وأكد الجنرال حيات أن من مصلحة باكستان التوصل إلى سلام في أفغانستان، وهو يرى أن الحل للأزمة الأفغانية يجب أن يكون سياسياً وليس عسكرياً.

وفيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، قال إن باكستان أطلقت أكبر عملية لمكافحة الإرهاب في العالم، إذ يشارك نحو 200 ألف جندي باكستاني في هذه العملية.