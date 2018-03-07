21 مفقوداً في البحر المتو سط

ذكرت منظمة «إس أو إس ميديتراني» للإغاثة، أمس، أن ثمة مخاوف بشأن مقتل 21 شخصاً، بعد إنقاذ 72 شخصاً من المهاجرين في البحر المتوسط.

وأوضحت المنظمة غير الحكومية - التي تدير قارب إنقاذ مع منظمة «أطباء بلا حدود» - على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن الناجين تم نقلهم إلى ميناء بوزالو في صقلية.

وقالت المنظمة الإغاثية الليلة قبل الماضية إن هناك سيدة حاملاً و14 طفلاً بدون أسرهم، بين الناجين، موضحة أن معظمهم من غرب أفريقيا. وكانت سفينة تجارية قبرصية أنقذت المهاجرين للمرة الأولى، في الأسبوع الماضي، وسلمتهم إلى منظمة «إس أو إس ميديتراني» مساء السبت الماضي.