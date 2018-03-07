تسمم جاسوس روسي مزدوج في بريطانيا

يرقد جاسوس روسي مزدوج سابق متهم بالخيانة في موسكو في مستشفى ببريطانيا في حالة حرجة بعد تعرضه للتسمم هو وابنته في أحد مراكز التسوق غربي إنجلترا.

وقالت الشرطة البريطانية إنه يجب «إدراك حقيقة وجود تهديدات للدولة». وذكرت شرطة مقاطعة ويلتشاير أنها تلقت بلاغاً بإصابة رجل وامرأة في مركز تسوق ذا مالتينغس في منطقة سالزبرى.

وأكد وزير خارجية بريطانيا بوريس جونسون أن بلاده سترد بحزم في حال تبين أن دولة تقف وراء الحالة الحرجة التي وصل إليها العميل المزدوج الروسي السابق في بريطانيا الذي ذكرت وسائل الإعلام أنه تعرض لعملية تسميم.

بالموازاة ردت موسكو في بيان للسفارة الروسية في بريطانيا أنها قلقة بشدة بسبب الأنباء الواردة في وسائل الإعلام البريطانية بشأن نقل سكريبال إلى المستشفى مضيفة إن الواقعة تستغل لشيطنة روسيا. وذكرت السفارة أنها تريد معلومات حول الواقعة من السلطات البريطانية ودعت إلى وضع حد لما سمته «شيطنة روسيا».