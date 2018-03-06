إغلاق السفارة الأميركية في أنقرة لمخاوف أمنية

أعلنت السفارة الأميركية في العاصمة التركية أنقرة في بيان على موقعها الإلكتروني أنها أغلقت أبوابها أمام الجمهور أمس بسبب تهديد أمني على أن يتم تقديم خدمات الطوارئ فحسب.

ونصحت السفارة الأميركية رعاياها في تركيا بتجنب الحشود الكبيرة ومبنى السفارة والحرص على أمنهم عند زيارة المواقع السياحية الشهيرة والأماكن المزدحمة. ولم توضح السفارة طبيعة التهديد الأمني الذي دفعها للإغلاق.

وقال مكتب حاكم أنقرة في بيان إنه تم اتخاذ تدابير أمنية إضافية بعد أن أشارت معلومات مخابرات من مصادر أميركية إلى احتمال وقوع هجوم يستهدف السفارة الأميركية أو أماكن يقيم فيها أميركيون.

واعتقلت السلطات التركية 4 عراقيين خططوا لمهاجمة السفارة الأميركية في أنقرة، بحسب ما أوردت وسائل إعلام محلية.

وأوقف المشتبه بهم في مدينة شمشون على البحر الأسود شمالي البلاد، خلال عملية مداهمة.