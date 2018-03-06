لو دريان: يتعين عمل الكثير مع إيران بخصوص صواريخها الباليستية

أكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان أنه لا يزال هناك «عمل كثير يتعين القيام به» مع إيران بخصوص برنامجها للصواريخ الباليستية ودورها في الصراعات الإقليمية.

وقال لو دريان بعد يوم من محادثات صعبة أجراها في طهران: إن فرنسا ستواصل المباحثات مع إيران، مضيفاً أن من الضروري إيجاد سبيل لتحقيق الاستقرار في المنطقة.

وزار لو دريان طهران في مهمة دقيقة وهي مناقشة المخاوف الأميركية بشأن برنامج طهران الصاروخي ودورها في الصراعات بالمنطقة.

بالمقابل، قال الناطق باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، إن «بوسع إيران إنتاج يورانيوم عالي التخصيب في أقل من يومين، إذا انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي» الذي وقعته طهران مع قوى عالمية عام 2015. وأضاف لقناة العالم التلفزيونية الإيرانية الناطقة بالعربية: «إذا انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق، بوسع إيران استئناف تخصيب اليورانيوم بـ20 في المئة في أقل من 48 ساعة».

وتخصيب اليورانيوم بنسبة نقاء 20 في المئة يزيد كثيراً عن 5 في المئة المطلوبة لإنتاج وقود لمحطات الطاقة النووية المدنية، لكنه يقل بشكل كبير عن اليورانيوم عالي التخصيب أو عن نسبة نقاء 80 أو 90 في المئة اللازمة لتصنيع قنبلة نووية. وقال كمالوندي: إن الاتفاق النووي الإيراني «ليس قابلاً للتفاوض كما تطالب الولايات المتحدة»، بحسب ما ذكرت وكالة «رويترز».