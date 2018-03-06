الاتحاد الأوروبي يمدد تجميد أرصدة يانوكوفيتش

مددت دول الاتحاد الأوروبي أمس ولفترة سنة، تجميد أرصدة الرئيس الأوكراني السابق فيكتور يانوكوفيتش و12 شخصاً آخرين متهمين باختلاس أموال عامة لدى فرارهم من أوكرانيا بعد ثورة الميدان في 2014. وتم تمديد العقوبات حتى 6 مارس 2019، كما أوضح بيان مجلس الاتحاد الأوروبي، الذي يضم الدول الأعضاء. وهي تقررت في مارس 2014 ويتم التمديد لها كل عام منذ ذلك الحين.

وأضاف البيان إن ثلاثة عشر شخصاً، منهم الرئيس السابق، «اعتبروا مسؤولين عن عمليات اختلاس أموال الدولة الأوكرانية أو تجاوز السلطة، وتسببوا في نقص الأموال العامة الأوكرانية» ما زالوا مدرجين في اللائحة السوداء للاتحاد. وتم شطب اسمين لم تكشف هويتهما.

وهؤلاء الأشخاص يخضعون لتجميد أرصدتهم في أوروبا، ويمنعون من دخول أراضي الاتحاد الأوروبي.