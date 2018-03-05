عراك جيريمي كوربن بكرات الثلج

خرج زعيم حزب العمال البريطاني، جيريمي كوربن، إلى شرفة مكتبه في وستمنستر، مستفيداً من الثلوج التي غطت بريطانيا، من أجل الدخول في عراك بكرات الثلج.

وقد نشر زعيم حزب العمال، صوراً عن نفسه وهو يرمي بكرات الثلج من شرفته باتجاه إحدى الشرفات المقابلة، فيما كانت العاصفة من الشرق تضرب عاصمة البلاد.

وبدا كوربن مستمتعاً، وهو يبتسم أثناء قذفه بكرات الثلج، في الصور التي نشرها على صفحته على إنستغرام.

كان واضحاً أنه كان يستهدف شخصاً بعينه، كما يظهر في صورة أخرى، تصور الشرفة المقابلة المستهدفة، والتي لم يتضح لأي من المكاتب تعود.

بدا كوربن على شرفته، متناولاً كرات الثلج، من دون أن يرتدي قفازات أو وشاحاً، أو حتى معطفاً دافئاً، مستعرضاً قدراته على التعامل مع الطقس البارد.

لكن صحيفة «مترو» البريطانية، تؤكد أنه لم يغامر بعيداً عن شرفة مكتبه، لأنه كان سيحتاج إلى معطف بالتأكيد، حيث إن بريطانيا كانت تمر بالأسابيع الأكثر برودة في غضون سنوات، مع إطلاق مكتب الأرصاد الجوية، تحذيرات بشأن تساقط الثلوج في المنطقة الجنوبية الشرقية من البلاد.