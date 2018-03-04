ترامب يشيد بنظيره الصيني بعد تمديد رئاسته"مدى الحياة"

أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تسجيل صوتي بثته محطة(سي.إن.إن) بالرئيس الصيني شي جين بينغ يوم السبت بعد إعلان الحزب الشيوعي الصيني الحاكم إلغاء حد الفترتين على مدة الرئاسة ممهدا الطريق أمام شي كي يحكم إلى أجل غير مسمى.

وقال ترامب "إنه الآن رئيس مدى الحياة .وهو عظيم".

وقال ترامب وفقا لتسجيل صوتي لمقتطفات من تصريحاته خلال لقاء مغلق لجمع تبرعات في فلوريدا وبثتها (سي.إن.إن)"أعتقد أن هذا شيء عظيم. ربما يتعين علينا أن نجرب ذلك يوما ما".

وكان الرؤساء في الولايات المتحدة لا يتجاوزون بشكل تقليدي فترتين كل منهما أربع سنوات إلى أن انتُخب الرئيس فرانكلين روزفلت بشكل قياسي أربع مرات ابتداء من 1932. ووافق تعديل في الدستور الأميركي في 1951 على أن تقتصر مدة الرئيس على فترتين فقط.

ويبدأ التجمع السنوي للبرلمان في الصين يوم الاثنين في الوقت الذي يواصل فيه شي جهوده لدرء المخاطر المالية دون تقويض الاقتصاد. وأعلن الحزب الشيوعي في 25 فبراير شباط إلغاء حد الفترتين على مدة الرئاسة ومن المتوقع أن يصدق البرلمان على هذه الخطوة.

وأشاد ترامب خلال التصريحات بشي بوصفه"رجلا مهذبا عظيما.

"إنه أقوى رئيس(صيني) منذ مئات السنين." وقال إن شي عامله "بشكل طيب جدا" خلال زيارته في نوفمبر .

ولم يرد البيت الأبيض على طلب للتعليق على ذلك في ساعة متأخرة من مساء السبت.